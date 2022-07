Fábio Porchat comemora chegada de novo show de stand-up ao Rio - Divulgação

Publicado 05/07/2022 06:00

Rio - Conhecido como um dos maiores nomes da comédia brasileira atualmente, Fábio Porchat está de volta com um novo espetáculo de stand-up. Na última sexta-feira, o humorista comemorou seu aniversário em grande estilo, com a estreia de 'Histórias do Porchat' no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio. Em entrevista ao DIA, o ator defende o papel do humor como escape de momentos difíceis que a população brasileira enfrenta e garante: rir é sempre o melhor remédio.

"O Brasil é um país que sempre riu das adversidades, dos problemas. Acho que o humor tem essa função da gente rir porque é o que nos sobra, rir pra não chorar. O Brasil, ainda mais nesse momento que a gente vive, precisa do humor pra distrair a gente. A precisa lembrar que somos um povo alegre!", declara ele, que já utilizou a comédia para criticar o governo atual.

O ator é firme ao opinar sobre os limites do humor após ser envolvido em polêmicas como quando viralizou uma cena do filme 'Como Se Tornar O Pior Aluno da Escola'. Em março deste ano, Fábio foi acusado pelo então secretário da Cultura Mários Frias de fazer apologia à pedofilia em um trecho retirado pelo longa de 2017, com roteiro de Danilo Gentili. "Eu acho essa coisa do 'limite para o humor' uma pergunta curiosa, porque ninguém pergunta se há limites para a ficção científica, para o romance, para a poesia... No fim das contas, o limite para qualquer coisa é a Constituição brasileira", dispara.

"O resto, tudo pode, não tem limite nenhum. E, aí, você escolhe o que quer assistir. Talvez, tenha um tipo de humor mais 'barra pesada', mais escroto, mais sombrio. Você pode olhar e falar 'não gosto desse tipo de coisa'. Maravilha, não assiste mais", aconselha o artista que conquistou uma legião de fãs, e haters, com a criação do canal Porta dos Fundos, ao lado de Gregório Duvivier, Antonio Tabet e João Vicente de Castro.

Com 39 anos de idade recém completados e quase duas décadas de carreira, Porchat estreia seu segundo show de stand-up solo e promete uma hora de muitas risadas no espetáculo 'Histórias do Porchat'. Na peça, o comediante relembra os episódios mais inusitados de suas aventuras pelo globo.

"Esse novo espetáculo são as minhas histórias de viagens. Eu peguei as maluquices que vivi nesse mundo afora e coloquei num show de stand-up. As pessoas já dão risada com o programa na TV, então, eu pensei 'porque não fazer a versão das minhas histórias?'", comenta o humorista, relembrando o sucesso do 'Que História é Essa, Porchat?', atração do GNT em que Fábio convida famosos para compartilharem relatos divertidos com o público. "É um espetáculo pra todo mundo, pra família toda. Não tem polêmica, não tem política, nada disso, é só para o pessoal dar risada!", completa.

Depois de percorrer o Brasil e estrear em Portugal, o comediante celebra o encontro com o público carioca na fase de retomada de espetáculos presenciais. "Eu quis fazer o stand-up esse ano justamente por ser quando a pandemia (do coronavírus) já está mais controlada. Está todo mundo com três, quatro doses, então, é o mundo voltando à normalidade de alguma forma."

"Eu senti que era um momento importante de estar no teatro, para estar em cartaz, para fazer o povo do teatro trabalhar... E fazer com que as pessoas dêem risada, esqueçam dos problemas, que as pessoas se juntem pra rir. Isso faz toda a diferença", declara Porchat. "Estou muito animado de encontrar o público, de fazer teatro pra gente de verdade, ainda mais no Rio de Janeiro, que é o meu lugar, a minha casa. É onde eu nasci, tem um gostinho diferente porque eu me sinto muita vontade", revela.

SERVIÇO - Histórias do Porchat

Data: De 1º de Julho a 28 de agosto.

Sextas e Sábados às 20h e Domingo às 19h

Teatro Casa Grande – Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon.

Ingressos: Plateia: R$ 120 e R$ 60 (meia). Balcão: R$ 100 e R$ 50 (meia.