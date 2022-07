Anitta e Murda Beatz brincam que estariam casados - Reprodução

Anitta e Murda Beatz brincam que estariam casadosReprodução

Publicado 06/07/2022 17:34 | Atualizado 06/07/2022 17:39

Anitta e o namorado, o produtor musical Murda Beatz, fizeram uma brincadeira com os fãs da cantora, nesta quarta-feira (6). Em um vídeo no Instagram, o casal deixou os seguidores malucos ao falar que "tinham acabado de casar".

fotogaleria

A agitação aconteceu após a artista abrir uma caixinha de perguntas nos stories, para que o público tentasse adivinhar por que Anitta e Murda estão em Atlanta, nos Estados Unidos. O casal, que estava na Europa, em meio à turnê da cantora, viajou para os EUA para passar apenas 24 horas e atiçaram a curiosidade dos fãs.



"Para se casar com Murda Beatz", respondeu um seguidor. Anitta, então, mostrou a mensagem ao namorado, enquanto gravava a reação do amado. "Que loucura, a gente acabou de se casar mesmo", disse ele, fazendo a cantora cair na gargalhada. "Nós casamos?", escreveu ela no vídeo, deixando a pergunta no ar. A cena, que não passou de uma piada entre os dois, deixou os fãs nervosos, mas garantiu boas risadas ao casal.