Publicado 06/07/2022 20:43

Rio - Zezé Di Camargo está nos preparativos finais para a gravação de seu novo DVD, que acontece nesta sexta-feira, dia 8, no Villaggio JK, em São Paulo. Intitulado "Rústico", o projeto traz o cantor sem o irmão, Luciano, em uma noite marcada pela apresentação de sucessos conhecidos da dupla sertaneja, além de canções inéditas. Quem sobe ao palco para cantar com Zezé é sua filha Wanessa Camargo, única participação especial do projeto.

"Nós gravamos coisas maravilhosas e eu pensei: ‘Poxa, ter a minha filha como convidada especial no DVD é um presente’. Ela escolheu duas canções, é a única participação que eu tenho no DVD e a intenção foi essa: homenageá-la como a grande cantora que ela é hoje", declarou Zezé, que repete a parceria eternizada no álbum "Pai e Filha", lançado em dezembro do ano passado.

Com 31 anos de carreira, o cantor revela o processo por trás da seleção das 27 faixas que compõem o repertório do DVD, sendo 7 delas inéditas: "O repertório foi escolhido por mim, tem as sugestões do meu produtor, o Felipe Duram, dicas do meu irmão Emanoel, mas o repertório, principalmente nas regravações, foi de músicas escolhidas por mim", afirma. "Eu gosto de cantar o que me emociona, então este repertório está bem assim. Mesmo as músicas que foram indicadas por outras pessoas são as que me emocionam muito", completa ele.

"Tem muita música inédita, estamos preparando para trabalhar em tudo, além de alguns clássicos da minha carreira e da minha vida, tem canções inéditas para trabalhar, tocar no rádio… Coisas bem bacanas, e com a qualidade com que sempre gravei e como sempre preservei. Músicas que têm a ver comigo", acrescenta o sertanejo.