Rico Melquiades tem conta do Instagram suspensa pela segunda vezReprodução/Instagram

Publicado 06/07/2022 19:45 | Atualizado 06/07/2022 19:47

O campeão da "Fazenda 13", Rico Melquiades, teve sua conta do Instagram suspensa pela segunda vez nesta semana. Nesta quarta-feira (6), o influenciador perdeu, novamente, o acesso ao perfil e desabafou sobre a situação, que também aconteceu dois dias antes, na segunda-feira (4).



Os problemas de Rico com a plataforma começaram há bastante tempo. Em 2021, o influenciador perdeu sua conta do Instagram e precisou recomeçar do zero. "Ano passado eu perdi minha conta de 3 milhões de seguidores, eu resolvi começar do zero novamente, esse mês faz um ano que estava com a minha conta nova e acontece isso", desabafou o influenciador em seu Twitter.



Após comunicar o ocorrido, o campeão mais recente do reality da RecordTV revelou que realizou um pedido de reativação da conta, mas foi negado pela plataforma.