KLB na turnê '20+2 Experience' - fotos Caio Duran

KLB na turnê '20+2 Experience'fotos Caio Duran

Publicado 08/07/2022 06:00

Rio - A banda KLB, fenômeno entre os adolescentes dos anos 2000, está de volta! O trio formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, estreou a turnê "20 + 2 Experience" em junho e, nesta sexta-feira (8), desembarca no Rio de Janeiro para uma apresentação no palco do Qualistage, na Barra da Tijuca. A ideia do grupo era fazer uma grande comemoração pelos 20 anos de carreira, mas a pandemia de covid-19 atrasou os planos. "São os 22 anos de carreira e de história. Vinte anos mais dois parados na pandemia. Nós iríamos voltar para a comemoração desses 20 anos, mas tivemos que esperar esses dois anos", disse Leandro, vocalista do trio, explicando o nome da turnê.

Os shows do KLB prometem uma grande experiência nostálgica para os fãs, que têm a oportunidade de reencontrarem os integrantes não somente no palco, como também em encontros pós-show (meet & greet).

"Essa turnê foi toda pensada nos mínimos detalhes! Desde o primeiro planejamento e a cada reunião, a cada ideia nova, sempre pensávamos no que os fãs, que estão com a gente há 22 anos, mereciam assistir. Foi uma forma de tentar retribuir todo amor e carinho que sempre dedicaram a nós", contou Bruno, baixista. "Ver a reação de cada um ao vivo nos nossos encontros aquece o nosso coração e nos dá uma alegria imensa. É uma emoção muito grande ver tudo isso acontecendo", ressaltou.



A turnê também celebra o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits "A dor desse dmor" e "Ela não está aqui”. Com o grande sucesso, eles chegaram a conquistar discos de ouro, platina e diamante. O grupo vendeu em torno de 4 milhões de discos ao longo da carreira, com 10 álbuns gravados.



A PAUSA



Apesar do estrondoso sucesso, em 2012 o KLB anunciou um hiato e pegou seu público de surpresa. "Na verdade, acho que a vida é cíclica, né? Obviamente, aconteceu muita coisa na nossa vida pessoal, inclusive. Chegou uma hora que a gente precisou dar uma parada mesmo", explicou Kiko, guitarrista. "Com o KLB, tudo era em excesso. Então, era (fazer) todos os programas de televisão, todas as rádios, todas as revistas. A gente já chegou a ser capa de 18 revistas simultâneas. Era uma loucura. Precisávamos de uma pausa", completou.



Os irmãos acabaram seguindo outros caminhos. Leandro focou na política e, em 2010, foi eleito deputado estadual na cidade de São Paulo. Kiko estudou produção musical e, paralelamente à carreira artística, também se lançou na carreira política e foi candidato a vereador nas eleições de 2012, em São Paulo. Já Bruno, após oito anos praticando artes marciais, decidiu investir na carreira de lutador de MMA.



No entanto, o grupo garante que, ainda que distantes dos palcos, a música nunca deixou de fazer parte da vida deles. "A gente continua fazendo música, produzindo discos, compondo. Nós temos empreendimentos juntos e temos negócios à parte, mas a música está sempre presente, mesmo que façamos outras coisas. Quem nasceu música, vai ser música para sempre", afirmou Leandro.



O RETORNO

Após sete anos fora dos palcos, os irmãos anunciaram o tão esperado retorno no dia 17 de abril, com shows confirmados em sete estados do país.



"A carreira é assim. Existem altos e baixos, e esse era o momento para seguir fomentando, continuando a nossa carreira e por isso a gente voltou com essa grande turnê", pontua o vocalista, que considera um grande privilégio ter feito parte da história de uma geração de jovens e, independente da passagem do tempo, ainda ter uma legião de fãs.



"Para mim é um privilégio ter marcado gerações e poder estar aqui com saúde, com êxito, fazendo música, o que é tão difícil. Em qualquer carreira há as dificuldades, mas musicalmente é difícil. A cada mês tem uma banda nova, a cada mês tem uma música nova. Então a gente pode ter orgulho disso, de ter marcado essa geração e estar com essa geração nova, em 22 anos, em 20 + 2 anos. É um grande privilégio", ressaltou.

"KLB é um nome consagrado e respeitado em todos os cantos do país, e é isso que nos move. E isso é o resultado de muito trabalho, de muitas pessoas que não estão mais aqui, que doaram boa parte de suas vidas para que esse legado permanecesse até hoje. Nós vencemos o tempo, não somos uma banda passageira", completou.



Mas essa não é a primeira vez que o KLB volta para celebrar os sucessos da carreira. Em abril de 2014, o grupo anunciou um breve retorno para a gravação do DVD comemorativo "Um novo Tempo", lançado em maio de 2015 junto com um EP com quatro faixas inéditas, que marcavam os 15 anos de banda.



A turnê atual representa, portanto, uma volta definita? Leandro despista. "A gente só quer pensar na turnê agora. O futuro é Deus quem escreve", concluiu.