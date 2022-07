Arraiá Arte com Ziriguidum chega ao Museu da República, no Catete - Divulgação

Publicado 13/07/2022 14:32

Rio - Julho chegou e, com ele, as festas julinas. E a pedida para o final de semana é o “Arraiá Arte com Ziriguidum”, que chega ao Museu da República, no Catete, na Zona Sul do Rio. A festa será realizada neste sábado (16) e domingo (17) , das 9h às 18h. Retomada é a palavra de ordem entre os expositores e participantes.

"Depois de dois anos de pandemia, a festividade volta com quadrilha e comida típica. Acreditar no potencial da Zona Sul e nesta retomada dos eventos é uma marca de cada expositor e foi com muita alegria que recebemos essa missão do Museus da República para trazer nosso ‘Arraiá Arte com Ziriguidum’ para os jardins deste equipamento de cultura de referência nacional", afirma Célia Zanon Lanoz, da Lanoz Pemium Events.

As cores, os sons e os sabores dos arraiás julinos vão inundar de alegria os jardins do Museu da República, erguido no século XIX. Além de receber delícias como hambúrguer e cerveja artesanal, contará com quitutes e bebidas típicas juninas e brincadeiras.

A programação é a certeza de um bom espetáculo. No sábado, muita animação com São João na Roça com Norma Nogueira, além de muito forró com DJ e o Trio Água de Alambique e convidados. E ainda um ‘set’ com o puxador Tyaro de quadrilha típica.

No domingo, o som será marcado pelo tradicional forró pé de serra por João Márcio e convidados. Os meninos e meninas do grupo de percussão do Grupo Favela Brass vão se apresentar e colocar todos para dançar.

E quando o assunto é dança, quem vai fazer a poeira levantar vai ser a Quadrilha Show de Ramos, que neste ano completa 60 anos de idade e tradição e desde sempre faz a alegria dos apaixonados pelas festas juninas pelo Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Arraiá Arte com Ziriguidum chega ao Museu da República. Museu da RepúblicA. Rua do Catete, 153, Catete, Rio de Janeiro. Funcionamento: sábado (16/07) e domingo (17/07) , das 9h às 18h. Mais informações: Lanoz Events - https://www.instagram.com/lanozevents