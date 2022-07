O Tivoli Park, na Barra da Tijuca, oferece brinquedos para toda a família - fotos Divulgação

Publicado 16/07/2022 07:00

Rio - As tão esperadas férias chegaram! Neste período, o Rio oferece várias opções de lazer para família, que cabem em inúmeros bolsos e se adequam a todos os gostos. Peças teatrais, shows, exibição de filmes, diversão, contação de histórias e também, diversas oficinas estão sendo ofertadas por toda cidade no mês de julho.

Até o final deste mês, o Museu do Pontal terá sua programação — de quinta a domingo — destinada às férias escolares. As atividades possuem classificação livre, começarão às 10h e estarão voltadas para brincadeiras e imersão aos universos populares do Brasil, através da contação de histórias, exibição de filmes, teatros de sombra e também, oficinas de pipas e brinquedos populares. Já especialmente para os fins de semana, o shopping da Gávea apresenta "Viralatas - O Musical Animal" no Teatro dos Quatro, prometendo conquistar os pequenos com uma história sobre bichinhos de estimação.

Para os amantes da diversão, o BioParque poderá ser uma boa opção, possibilitando o contato com os animais e oportunidade de aprender mais sobre a história e a importância das espécies para vida humana. Já o Tivoli Park, localizado no Via Parque, na Barra da Tijuca, é a oportunidade perfeita para que a criançada possa brincar e aproveitar esse período de folga. Entre os vários brinquedos, o parque conta com montanha-russa, barco Viking e Shock Wave, um balanço mecânico de 12 metros de altura, que proporciona a sensação de queda livre.

Entre os eventos gratuitos, a Secretaria Municipal de Cultura oferecerá, a partir deste final de semana, uma programação completa, que proporciona espetáculos nos teatros da cidade e também, atividades nas bibliotecas locais. Já para aqueles que se interessam por assuntos ambientais e sociais, a Expo Glocal Experience, que ocorre no bairro da Glória, contará com rodas de conversas voltadas para o compromisso com o meio ambiente e também, a importância da existência de mulheres em postos de liderança, tendo a participação da filósofa Djamila Ribeiro e da atriz Regina Casé. Além disso, também haverá a exibição de documentários e debates entre o público.

Confira abaixo a programação completa dos eventos que acontecerão neste final de semana:

Museu do Pontal

Endereço: Av. Célia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300 - Barra da Tijuca

Telefone: (21) 2490-2429

Durante o sábado e domingo, as atividades começam às 10h e terminam às 16h.

Entrada gratuita

Expo Glocal Experience



Endereço: Marina da Glória s/n - Glória, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 99939-3040

Durante o sábado e domingo as atividades começam às 9h30 e terminam às 18h30.

Entrada gratuita







Contação de histórias - Recontando um conto



Local: Teatro de Guignol do Méier



Endereço: Praça Jardim do Méier



Sábado, às 16h



Entrada gratuita





Peça "Se essa rua fosse minha"



Local: Teatro de Guignol da Tijuca



Endereço: Praça Xavier de Brito, Tijuca



Domingo, às 10h



Entrada gratuita





Expo "Livros Afros"



Local: Biblioteca Municipal José Bonifácio



Endereço: R. Pedro Ernesto 80, Gamboa



Sábado, das 10h às 17h



Entrada gratuita







Troca Livros



Local: Biblioteca Municipal José Bonifácio



Endereço: R. Pedro Ernesto 80, Gamboa



Sábado, das 10h às 17h

Programação paga

BioParque do Rio

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista S/N - São Cristóvão

Telefone: (21) 3900-6672

No sábado e domingo, o zoológico funciona das 9h às 16h.

Ingressos: a partir de R$ 46 (inteira) e R$ 23 (meia-entrada)

Tivoli Park

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Telefone: (21) 99441-4444

No sábado e domingo, o parque funciona das 15h30 às 22h.

Ingressos: a partir de R$ 69,99