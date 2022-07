Turma do Pagode - Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 18:00 | Atualizado 15/07/2022 18:04

Rio - Depois do lançamento do single "Chama no Privado", a Turma do Pagode disponibiliza mais uma faixa com a participação do Grupo Pixote. O pot-pourri "Beijo Doce/Brilho de Cristal", que faz parte do novo EP. Completam o lançamento os pot-pourri "A Gente Já Não Rola/Selinho", "Cobertor de Orelha/Surpresa de Amor/Horas Iguais" e a faixa "Preservê" com participação de Rodriguinho, Mr. Dan e Gaab.

O trabalho foi gravado em 2021 durante a "Live Mixturadin". O conceito "Mixturadin" é um projeto da Turma do Pagode que, além de mesclar canções atuais, clássicos do samba e pagode e inéditas, une o samba a outros gêneros musicais, como funk, sertanejo, entre outros. Nos próximos meses mais faixas serão reveladas e, além de mais regravações, os próximos lançamentos contarão com as participações de Legado e do sertanejo Thiago Brava em faixas inéditas.



Além disso, na próxima semana o grupo faz uma pausa nos preparativos para a gravação do DVD "TDP20 – Nossa História", que acontecerá no dia 15 de setembro no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo, e embarca em uma turnê pela Europa. Ela começa no dia 21 de julho com show em Dublin. Nos dias 21 e 22 passa por Milão e Amsterdam, respectivamente, e termina em Barcelona no dia 24.