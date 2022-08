Lulu Santos vai com o marido à estreia de série sobre o Rock in Rio

Rio - O cantor Lulu Santos prestigiou a sessão especial da série "Rock in Rio, A História", um original do Globoplay, na noite desta terça-feira. O artista compareceu ao evento, realizado em um cinema no Leblon, na Zona Sul do Rio, acompanhado pelo marido, Clebson Teixeira.

A série "Rock in Rio, A História" estreou nesta terça-feira e traz a trajetória de quem foi ao festival e teve a sua vida marcada de alguma forma por ele. São cinco episódios em que artistas, organizadores e público relembram sucessos, momentos marcantes e bastidores.

Famosos como Thiago Fragoso, Renata Ceribelli, Fernanda Abreu, Pepeu Gomes, Lellê, entre outros, também prestigiaram o evento.

Relatar erro