A cantora Vanessa da Mata - Divulgação / Rodolfo Magalhães

Publicado 06/08/2022 07:00

Rio - Este final de semana promete ser agitado para os cariocas. A cidade maravilhosa conta com vários shows e apresentações musicais, que se adequam aos mais diferentes gostos e bolsos. Há opções de entretenimento no Centro e também nas Zonas Norte e Sul.

Hoje o público vai poder curtir, gratuitamente, o evento "Diversão no Parque", que acontecerá em Ipanema, na Zona Sul, e contará com um espetáculo de Vanessa da Mata. A cantora se apresentará no Parque Garota de Ipanema, às 19h, e pretende encantar os fãs com um repertório diverso.

"Eu estou feliz de fazer um show gratuito para a população, fazer esse encontro acontecer. O repertório está bem generoso, desde as músicas mais conhecidas, 'Ainda Bem', 'Aiaiai', 'Boa Sorte', tantas outras, até o disco novo, que está quase chegando a disco de diamante. A sensação de maior felicidade possível", comemora a artista.

Mas não para por aí, após o sucesso alcançado com a música "Acorda, Pedrinho", o grupo curitibano Jovem Dionisio se apresentará, pela primeira vez, no Circo Voador, também neste sábado, às 22h. O show fará parte das apresentações da "Acorda, Pedrinho Tour", que já passou pelos estados do Amazonas, Pará, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais e, até mesmo, pela Europa, marcando presença em Portugal.

A banda do gênero indie pop promete trazer toda sua versatilidade e peculiaridade para os palcos, através de performances impactantes e de uma troca calorosa com o público. "Nós só começamos a fazer show fora de Curitiba agora, depois da pandemia, e uma ideia que a gente tinha era de que poderíamos tocar no Circo Voador, no Rio. Agora, estamos aí, há poucas horas da apresentação e muito animados", comemora o vocalista, Bernardo Pasquali.

Já no domingo, o cantor Buchecha promete animar o público ao se apresentar no segundo dia do evento "Diversão no Parque", mas desta vez em Madureira, Zona Norte da cidade. O show será repleto de grandes sucessos de sua carreira, desde o funk melody até canções de seus novos trabalhos, como faixas do CD "Buchecha Acústico" e também do disco independente "Romântico com Elas". A apresentação ocorrerá no Parque de Madureira, às 19h.



"Minha expectativa está no ápice, porque estou voltando a Madureira, uma terra que gosto muito e onde já fiz muitos shows. Agora, poder retornar com um show novo, para mim, é uma alegria! Estou na expectativa de entregar tudo para galera de lá!", afirma o cantor, acrescentando que o público também se surpreenderá durante a apresentação.

"Eles já conhecem meu trabalho, todo o legado de Claudinho e Buchecha e minha carreira solo, mas a galera pode esperar novidades. Terão convidados, mas eu não vou dar spoiler! Só posso dizer que serão artistas do funk das antigas", revela.

Outra opção para o final de semana é o Festival Movimenta, projeto responsável por promover encontros entre grandes nomes da música instrumental brasileira, no Vivo Rio. Dentre os artistas convidados, estão o bandolinista Hamilton de Holanda, o multi-instrumentista Carlos Malta, a saxofonista Daniela Spielmann, o guitarrista Toninho Horta, o percussionista Marcos Suzano, o pianista Amaro Freitas, entre outros.



Para Hamilton de Holanda, que também é curador do festival, o evento será extremamente útil para o enriquecimento cultural dos cariocas. "O 'Movimenta' é uma bela oportunidade de levar ao grande público a música feita no Brasil que é admirada no mundo todo, em um clima descontraído e com encontros inéditos. São noites preparadas para o bom imponderável, quem estiver no Vivo Rio vai ver e ouvir algo novo e que tem nossas tradições como referência", conta ele sobre as apresentações, que acontecerão no sábado, às 21h, e domingo, às 20h.

Confira a programação completa dos shows que acontecerão neste final de semana:

Jovem Dionisio no Circo Voador | Acorda, Pedrinho Tour

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Centro, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2533-0354

Data e horário: sábado, 06 de agosto, às 22h

Ingressos: a partir de R$ 70

Os ingressos poderão ser adquiridos através do site Eventim e também, na bilheteria do Circo Voador, com até 2 horas de antecedência.

Classificação: 18 anos

Menores de 14 deverão estar acompanhados pelos responsáveis.





Vanessa da Mata no Parque Garota de Ipanema

Endereço: Av. Francisco Bhering, 2-224 - Arpoador, Rio de Janeiro

Data e horário: sábado, 06 de agosto, às 19h.

Entrada franca

Classificação: livre

Buchecha no Parque Madureira

Endereço: Rua Soares Caldeira, 115 - Madureira, Rio de Janeiro

Data e horário: domingo, 07 de agosto, às 19h

Entrada franca

Classificação: livre

Festival Movimenta

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro



Telefone: (21) 2272-2901



Sábado, 6 de agosto - 21h



Mestres do Ritmo com Marcos Suzano, Pretinho da Serrinha, Pandeiro Repique Duo e Negadeza, Hamilton de Holanda, Daniela Spielmann, Macaco Branco e Sapucaí Carioca Groove.



Domingo, 7 de agosto - 20h



Mestrinho, Carlos Malta & Pife Muderno apresentam Karol Maciel, Toninho Horta, Daniel Santiago e Antonio Loureiro apresentam Thanise Silva.

Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria do Vivo Rio ou através do site . Os preços variam entre R$ 25 com o vale cultura e R$ 35 para os demais.

Classificação: 18 anos

Reportagem da estagiária Esther Almeida sob supervisão de Tábata Uchoa