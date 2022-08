Autor Gilberto Braga é homenageado pela Prefeitura do Rio - Ag. News

Publicado 08/08/2022 14:43 | Atualizado 08/08/2022 14:51

Rio - O autor Gilberto Braga, que morreu em novembro do ano passado, ganhou uma homenagem da Prefeitura, nesta segunda-feira, na Avenida Francisco Bhering, no Arpoador, Zona Sul do Rio, em frente ao prédio em que morava. A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares do autor.

Fernanda Montenegro, Debora Evelyn e Alexandre Barilari foram algumas das personalidades que prestigiaram o evento. O marido de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil, e a irmã do autor, Rosa Maria Araújo, também participaram da solenidade.

"Fico feliz pela homenagem em si. O totem ficará bem em frente à janela do escritório do Gilberto, de onde ele gostava de observar a praia e o mar", disse Edgar.

Gilberto Braga escreveu mais de 20 novelas ao longo de sua premiada carreira. Entre elas, estão: 'Vale Tudo', 'Dono do Mundo', 'Dancing Days', 'Corpo a Corpo', 'Anos Dourados' e 'Celebridade'. Em 2008, Gilberto venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela com 'Paraíso Tropical'. Seu último trabalho na TV Globo foi Babilônia, em 2015.

O autor era casado há quase 50 anos com o decorador Edgar Moura Brasil. Ele morreu em novembro de 2021 por conta de complicações de uma infecção generalizada.