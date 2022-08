Alcione - Vinícius Mochizuki / Divulgação

Publicado 12/08/2022 21:47

Rio - A organização do Rock in Rio anunciou, nesta sexta-feira, que Alcione não se apresentará no show 'Power! Elza vive, Um Show em Homenagem a Elza Soares', na Cidade do Rock. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, a equipe por trás do festival explica que a cantora não será substituída por entenderem "a relevância da artista".

"O show seguirá com Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz; que juntas assumirão as músicas Alcione cantaria", diz o comunicado. No dia 11 de setembro, último dia do festival, o grupo sobe no Palco Sunset para cantar os sucessos que marcaram os 60 anos de carreira de Elza Soares, que faleceu em janeiro deste ano, aos 91, por causas naturais.

Alcione teria cancelado sua participação no show por causa da cirurgia que realizou no dia 17 de julho, segundo o colunista Gabriel Perline, do portal 'iG'. Aos 74 anos, a cantora passou por um procedimento na coluna vertebral. A intervenção cirúrgica faz parte do tratamento de Alcione contra a Espondilolistese L5, que ocorre quando uma das vértebras desliza sobre a outra, causando o desalinhamento da coluna.