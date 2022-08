Na chuva, Jão grava DVD em São Paulo

Rio - O cantor Jão, de 27 anos, gravou seu DVD em São Paulo neste domingo, data em que foi comemorado o Dia dos Pais. O artista animou o público com as canções de seu último álbum de estúdio, "Pirata", e também fez uma homenagem para o pai, que estava na plateia da apresentação. Jão cantou o clássico sertanejo "Boate Azul", que costumava cantar com o pai quando era criança. O final do show contou com a performance de "Olhos Vermelhos" em meio a chuva.

