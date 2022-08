Xamã faz show a preço popular no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 16/08/2022 12:38 | Atualizado 16/08/2022 12:42

Rio - O rapper Xamã vai se apresentar no Teatro João Caetano, no Centro do Rio, no dia 23 de agosto, a partir das 18h30, como parte do projeto Fim de Tarde, realizado pela Funarj. Os ingressos custam R$ 5 e as vendas começam nesta quarta-feira, às 13h, na bilheteria do teatro.

O cantor carioca de 31 anos, que é natural de Sepetiba, na Zona Oeste, passou o começo de sua vida adulta em Campo Grande trabalhando como "camelô" e entregador. Nas batalhas de rima, ficou famoso através do "flow de vendedor de amendoim", se referindo ao trabalho que teve pouco antes de focar sua vida 100% na carreira musical.

Xamã também ficou conhecido por participar de hits como "Poesia Acústica #6", "Você não ama ninguém" e "Deixa". Com a sua busca por novos desafios demonstrou sua versatilidade com os hits "Monalisa" e "Rio de Janê" que em pouco tempo chegaram a 17 milhões de streams.



Impulsionada pelo sucesso no TikTok, "Malvadão 3" é a música mais utilizada pelos usuários na plataforma, com mais de 1 milhão de vídeos usando o single, que inclusive superou a marca de 90 milhões de streams nas plataformas digitais.



Serviço:



Fim de Tarde - Xamã



Teatro João Caetano (Praça Tiradentes, s/n, Centro, Rio de Janeiro)

Terça-feira, dia 23/08, às 18h30

Valores: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada)

Vendas: ingressos disponíveis a partir da quarta-feira, dia 17/08 - 13h, na bilheteria do Teatro João Caetano; e 14h, no site funarj.eleventickets.com