Missy Elliott e Anitta no clipe de ’Lobby’ - Reprodução

Missy Elliott e Anitta no clipe de ’Lobby’Reprodução

Publicado 18/08/2022 13:34

Rio - A aguardada parceria de Anitta com a lendária rapper Missy Elliott, Lobby, foi lançada nesta quinta-feira. Colorido, divertido e muito pop, o clipe foi dirigido por Arrad, também responsável por “Big Energy”, hit da estadunidense Latto. Dançante, a música faz parte da versão deluxe do álbum “Versions of Me”, o quinto registro de estúdio da carreira de Anitta.

fotogaleria

“‘Lobby’ traz uma mensagem de libertação sexual e diversão. É um flerte, um romance casual, sem culpa ou julgamento”, Anitta explica. “A música é uma mistura de pop com rap, acho que meus fãs vão amar”.

Sobre a parceria com a rapper estadunidense, Anitta é só elogios: “A Missy Elliott é única e original em tudo que faz. A entrega dela em ‘Lobby’ não foi diferente… A voz inigualável da Missy trouxe tudo que a música precisava. Tenho muito orgulho do resultado”.

Missy também comemora a parceria. “[Anitta] Você é uma estrela! E eu sou verdadeiramente grata a você e a sua equipe. Todos vocês me trataram com tanto amor e gentileza”, ela comentou, após a gravação do vídeo para a faixa. “Uma das artistas mais queridas e me fez rir muito”.

Além de uma veterana do rap, Missy Elliott é também conhecida por sua videografia icônica, com clipes como “The Rain (Supa Dupa Fly)”, “Lose Control” e “Work It” figurando dentre os mais importantes da cultura pop. Logo, a rapper teve forte participação na concepção dos visuais de “Lobby”: “Para o videoclipe eu deixei o controle criativo nas mãos da Missy. Imagina, ela é a mente por trás de vários videoclipes históricos, que marcaram época pela criatividade… Óbvio que eu ia querer ela comandando esse projeto. Foi uma honra acompanhar o processo criativo dela, a Missy é uma gênia”, conta Anitta.

No vídeo, Anitta é hóspede de um hotel de luxo que reserva surpresas inusitadas. A carioca e Eliott ainda dividem a câmera em diversos momentos. O stylist Ronnie Hartleben, que vestiu nomes como Olivia Rodrigo, Paris Hilton, Taraji P. Henson e Angela Bassett, assina os looks de Anitta. Missy, por sua vez, é responsável pelo próprio styling. O videoclipe foi gravado no hotel The Georgian Terrace, em Atlanta (Georgia), nos EUA.