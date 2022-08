Simone e Simaria - Iwi Onodera/Brazil News

Simone e SimariaIwi Onodera/Brazil News

Publicado 18/08/2022 20:18 | Atualizado 18/08/2022 20:28

Rio - Os internautas não perdem uma boa piada e o fim da dupla Simone e Simaria já está rendendo vários memes. Algumas pessoas estão comparando as irmãs com a banda Oasis, que era formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher e que também chegou ao fim por conta dos inúmeros desentendimentos entre eles.

fotogaleria

Além dos ingleses do Oasis, Simone e Simaria também foram comparadas com as russas da banda T.A.T.U. Os internautas também fizeram piadas com o nome da dupla, como se Simone e Simaria fossem uma pessoa só. "Não acredito que a Simone e Simaria vai separar da Simone e Simaria", ironizou uma pessoa.

Confira os memes: