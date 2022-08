Pocah - Divulgação/David Aldea

Publicado 19/08/2022 07:00

Rio - Pocah está de volta com seu novo single, intitulado "Não Sai da Minha Mente". Lançada na noite desta quinta-feira, a faixa traz a cantora em parceria com os rappers BIN e Lionel, além de representar um novo gênero em que a funkeira se aventura.

"Essa música é um afrobeat pop com influências do rap, do hip-hop e do trap, que eu escuto desde a minha adolescência. O BIN e o Lionel vieram comigo nessa e estou muito animada para a galera conhecer este meu lado, não tão novo para mim, mas bem diferente dos meus últimos lançamentos", declara a ex-BBB, conhecida pelo início de sua carreira como MC Pocahontas.

Com uma letra que fala sobre o encontro inesquecível entre um homem e uma mulher, 'Não Sai da Minha Mente' tem produção assinada por Ajaxx, que já trabalhou com nomes como L7nnon e MC Poze do Rodo. O single vem acompanhado por um single que será lançado nesta sexta-feira, ao meio-dia.