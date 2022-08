Axl Rose desembarca em Manaus nesta segunda-feira - Reprodução / Twitter

Publicado 30/08/2022 12:21 | Atualizado 30/08/2022 12:26

Rio - Os integrantes da banda Guns N' Roses já estão no país. Eles desembarcaram em Manaus, na Amazônia, nesta segunda-feira, e estão hospedados no Juma Ópera Hotel. Axl cumprimentou os fãs na porta do local. Vários vídeos nas redes sociais mostram o vocalista da banda conversando com seus admiradores.

Esta é a décima vez que o Guns N' Roses vem ao país. Eles farão uma série de shows, entre eles o Rock in Rio 2022. Nesta quinta-feira, a banda vai se apresentar na Arena Amazônia com a turnê "Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!". Além de Manaus e do Rock in Rio, os roqueiros também farão shows em Recife (04/09), Goiânia (11/09), Belo Horizonte (13/09), Ribeirão Preto (16/09), Florianópolis (18/09), Curitiba (21/09), São Paulo (24/09) e Porto Alegre (26/09).

Axl Rose no hotel em Manaus

