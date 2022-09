Após temporada na Alemanha, o solo Carolina Maria de Jesus - Diário de Bitita, interpretado por Andreia Ribeiro, faz uma homenagem à atriz Ruth de Souza - Divulgação

Publicado 12/09/2022 12:08

Rio - O solo "Carolina Maria De Jesus, Diario de Bitita - uma homenagem a atriz Ruth de Souza", será apresentado nos dias 16, 17, 18, 24 e 25 de setembro, no Teatro Ruth de Souza, no Parque das Ruinas, em Santa Teresa. Com direção de Ramon Botelho, a atriz, pesquisadora e produtora Andreia Ribeiro dá voz as memórias da escritora mineira Carolina Maria de Jesus a partir de uma adaptação de suas obras "Quarto de Despejo" e "Diário de Bitita".

"Me sinto profundamente emocionada ao relembrar os nossos encontros... de ter conhecido sua casa, ter ouvido suas histórias, ter assistido com ela o 'Caso Verdade' exibido pela Rede Globo em que ela interpretou Carolina Maria de Jesus. Nós duas juntas! Ver aqueles olhinhos brilhando, como se estivessem vendo tudo pela primeira vez, foi deslumbrante. Agora, depois de três anos de seu falecimento, fazer essa homenagem e retribuir todo esse amor no Teatro que leva o seu nome é uma emoção muito grande, uma missão que me enche de orgulho", diz Andreia Ribeiro.

O espetáculo tem como base duas obras da autora: seu livro mais celebre "Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada" e o quase desconhecido "Diário de Bitita", que foi publicado postumamente na França e depois no Brasil. As obras retratam dois momentos: a fase adulta na favela do Canindé ate o sucesso e as lembranças da infância, quando seu amor pelos livros foi despertado e mudou sua história. Ruth de Souza também interpretou Carolina no ano seguinte ao lançamento do livro "Quarto de despejo: Diário de uma favelada" (1960) com direção de Amir Haddad.



SERVIÇO

Local: Teatro Ruth de Souza - Centro Cultural Municipal Parque das Ruinas Endereco: Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa. Telefone: 21 2215-0621 | 21 2224-3922. Datas: 16,17,18, 24 e 25 de setembro.

Horário: 19h. Compra de ingressos pela internet: www.sympla.com.br Ingressos presenciais: R$40.