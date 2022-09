Kéfera - Araújo / Ag. News

Publicado 13/09/2022 10:18

Rio - O espetáculo "Gaslight - Uma Relação Tóxica", o último dirigido por Jô Soares, teve uma sessão especial para convidados no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Ao final da apresentação, o elenco da peça fez uma homenagem para o veterano, que morreu aos 84 anos , no dia 5 de agosto deste ano. Famosos como Fafy Siqueira, Fúlvio Stefanini, Didi Wagner, Fiuk, entre outros, prestigiaram a pré-estreia.

A peça "Gaslight - Uma Relação Tóxica" é baseada no filme de mesmo nome e aborda o relacionamento tóxico nas relações afetivas, mostrando um casal em conflito. O espetáculo conta com os atores Érica Montanheiro, Giovani Tozi, Kéfera, Leandro Lima e Neusa Maria Faro.

Jô Soares morreu no dia 5 de agosto deste ano, aos 84 anos. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia. A ex-mulher de Jô, Flávia Pedras, anunciou a morte nas redes sociais.

"Viva você, meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo", escreveu na ocasião.