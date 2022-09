Hulk e Camila Ângelo com a pequena Zaya - Reprodução do Instagram

Hulk e Camila Ângelo com a pequena ZayaReprodução do Instagram

Publicado 18/09/2022 23:00

O jogador Hulk compartilhou cliques fofíssimo ao lado de Camila Ângelo e Zaya, neste domingo (18). Nas imagens, o craque do Atlético Mineiro mostra um pouco da comemoração dos 5 meses de idade da menina, que teve o tema bailarina para o mesversário. O bolo e a roupinha da bebê estavam devidamente temáticos.



fotogaleria

"A saga de conseguir uma foto legal com uma bebê! 5° mêsversario da nossa bailaria, Zaya! Nós te amamos, princesa", escreveu Huck, ao compartilhar as imagens da família nas redes sociais. No bolo, sapatilhas e algumas bonecas vestidas com a tradicional figurino de bailarinas compunham a decoração. Já a pequena, estourou o fofurômetro com um lindo vestidinho, com sai de tule e um a arquinho felpudo.