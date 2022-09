Boulevard Olímpico recebe a pré-estreia do Festival do Rio - fotos Divulgação

Boulevard Olímpico recebe a pré-estreia do Festival do Riofotos Divulgação

Publicado 30/09/2022 07:00

Rio - O Festival do Rio realiza, pela primeira vez em sua história, uma pré-estreia antecedendo a programação oficial e voltada para o público em geral. Os amantes da sétima arte vão contar com um verdadeiro cinema a céu aberto e sessões gratuitas no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, na Zona Portuária da cidade.

fotogaleria

"A sessão ao ar livre é a expressão mais concreta da democratização do cinema e da nossa vocação para oferecer à cidade uma vivência de festival", explica Ilda Santiago, diretora executiva do Festival do Rio.

"A ação é inédita e foi pensada para ser inclusiva, oferecer cinema de qualidade em um local público, com uma experiência gratuita, ao ar livre, para toda a família. Esse patrocínio é um incentivo à retomada do cinema e da cultura. Esperamos que a pré-estreia no Boulevard aproxime o público do cinema", afirma Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell Brasil, que patrocina o evento.

O telão ao ar livre vai exibir cinco filmes consagrados pelo público: o musical "La La Land: Cantando Estações" abriu a programação, ontem, mas o evento conta ainda com as animações “Encanto” e “Rio”, a aventura infantil “Tainá: Uma aventura na Amazônia” e o filme inédito nos cinemas “King: Meu Melhor Amigo”.

O Festival do Rio acontecerá entre os dias 6 e 16 de outubro e ocupará diversas salas de cinema e espaços culturais da cidade. Serão exibidos 70 filmes brasileiros, de curta, média e longa-metragem.

Além da pré-estreia do Festival do Rio, o final de semana também conta com atrações como o show do cantor Daniel com o grupo Roupa Nova, no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, entre outros destaques. Confira abaixo:

PRÉ-ESTREIA FESTIVAL DO RIO



Sexta - 30/09



18:30 - Tainá - Uma aventura na Amazônia



20:30 - Rio



Sábado - 1/10



18:30 - Encanto



20:30 - King - Meu Melhor Amigo

SHOWS E PEÇAS DE TEATRO:

Sexta-feira

Alice – O Musical das Maravilhas

Sexta-feira, às às 11h e 15h

Local: Teatro Cesgranrio

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 60 (inteira)

Peça “Cosmogonia Africana”

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha

Endereço: R. Benedito Hipólito, 125 - Centro

Ingresso: Grátis

Velha Guarda da Portela no Circo Crescer

Sábado, às 20h

Local: Circo Crescer e Viver

Endereço: Rua Carmo Neto, 143 - Cidade Nova

Ingresso: a partir de R$30 (inteira)

Espetáculo “As Manas Cria”

Sexta-feira, às 16h

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha

Endereço: R. Soldado Elizeu Hipólito, 138 - Guaratiba

Ingresso: Grátis



Sábado

Peça “Palavras Andantes”

Sábado, às 10h

Local: Parque das Ruínas

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis

Show infantil do Quintal Mágico

Sábado, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Est. Santa Marinha s/nª, Gávea

Ingresso: Grátis

‘Elas Brilham’

Sábado, às 17h e 20h30

Local: Teatro Claro Rio - Shopping Cidade Copacabana

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - 2º piso, em Copacabana

Ingressos: a partir de R$75 (inteira)

Espetáculo infantil João e Maria

Sábado, às 17h15

Local: Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52, 3 Andar, loja 371

Ingressos: a partir de R$80 (com o clube de ofertas sai pela metade do preço - link: desconto do Clubinho de Ofertas - Sábado, às 17h15Local: Teatro Vannucci, no Shopping da GáveaEndereço: Rua Marquês São Vicente, 52, 3 Andar, loja 371Ingressos: a partir de R$80 (com o clube de ofertas sai pela metade do preço - link: desconto do Clubinho de Ofertas - https://clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/joao-e-maria-124)

Daniel e Roupa Nova – A Força do Amor

Sábado, a partir das 20h

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80

Domingo

Exposição “Visão de Cria”

Domingo, das 10h às 17h

Local: Memorial Municipal Getúlio Vargas

Endereço: Praça Luís de Camões s/nº, Glória

Ingresso: Grátis

Peça “Animal Farm - Revolução dos Bichos”

Domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163, Humaitá

Ingresso: R$40

"No Gogó do Paulinho", com Paulinho Gogó

Domingo, às 19h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping Village Mall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$40,00