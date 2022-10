Cid Moreira mostra fotos da sua festinha de 95 anos - Reprodução Internet

Publicado 03/10/2022 08:23 | Atualizado 03/10/2022 08:25

Rio - O jornalista Cid Moreira postou no Instagram, neste domingo, algumas fotos da comemoração de seu aniversário de 95 anos, na última quinta-feira. Nas imagens, o veterano aparece ao lado da mulher, Fátima Sampaio. "Colecionadores de boas memórias", escreveu na legenda das fotos, em que mostra seu bolo decorado com fotos de sua carreira.

Na própria quinta-feira, Cid já havia feito um registro de seu aniversário. "95 rumo aos cem", disse nos Stories, do Instagram. "Cid acordando com 9.5. O que você diz sobre isso?", perguntou Fátima Sampaio. "Eu digo que eu sou muito feliz com você", respondeu o jornalista.