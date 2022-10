Carlos Drummond de Andrade é homenageado no festival 'Paixão de Ler' - Reprodução

Carlos Drummond de Andrade é homenageado no festival 'Paixão de Ler'Reprodução

Publicado 04/10/2022 10:12 | Atualizado 04/10/2022 10:30

Rio - A Prefeitura do Rio, por iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, promove o festival literário 'Paixão de Ler', a partir desta sexta-feira, nas areias da Praia de Ipanema (altura do posto 10), na Zona Sul, e no Circo Crescer e Viver, na Praça Onze. O evento gratuito conta com uma programação extensa e tem como um de seus grandes homenageados o escritor e poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade.

Nesta sexta-feira, na praia de Ipanema, o músico, compositor e ensaísta José Miguel Wisnik participa conferência de abertura do evento e recebe o escritor, ambientalista e líder indígena Ailton Krenak, autor do best-seller “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, numa conversa inédita mediada pelo pesquisador, ensaísta e professor Frederico Coelho (PUC-Rio).

No sábado, dia 8, o "Paixão de Ler" se muda para o Crescer e Viver, no Centro. Uma oficina ministrada por Eduardo Coelho, às 10h, aguarda centenas de professores. O professor da Faculdade de Letras da UFRJ e pesquisador do Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC) utiliza Drummond em sala de aula, como especialista em circulação da poesia brasileira modernista.

No mesmo dia, José Miguel Wisnik leciona uma aula espetáculo sobre a obra de Drummond e seu olhar atento para questões ambientais, acompanhado de um piano. O poeta mineiro foi um ativista ambiental importante para sua época e estaria completando 120 anos em 2022. “Drummond é o grande poeta brasileiro com íntima relação com o meio ambiente e a mineração, tão fundamental e crucial hoje”, diz Wisnik, que fez uma viagem a Itabira, o que lhe rendeu pesquisa para seu livro sobre Drummond – "Maquinação do Mundo" (2018).

O espaço abriga dez atrações gratuitas até o dia 14. De segunda a sexta-feira de manhã, o circo recebe uma oficina sobre literatura e meio ambiente com escolas já cadastradas, ministrada pelo rapper Thiago SKP, de Itabira, cidade de Drummond. Na quarta-feira, dia 12, na Sala Baden Powell, em Copacabana, o Paixão de Ler leva importantes lançamentos de livros sobre direitos bio cósmicos, reunindo cinco autores negros. O espaço cultural vai estrear, na mesma semana, uma sala de leitura, com empréstimo de livros a moradores da região. Por fim, na sexta, dia 14, haverá um sarau de encerramento, marcado para as 18h, reunindo diversas apresentações.

Drummond é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Durante sua carreira, o mineiro escreveu poesia, prosa, literatura infantil e realizou diversas traduções. Entre seus poemas mais conhecidos do estão "E agora, José?", "No meio do caminho" e "Sete Faces". O poeta, que faleceu em agosto de 1987, aos 84 anos, foi indicado ao prêmio Nobel de Literatura em 1967 e ganhou o Prêmio Jabuti, no Brasil, e o Prêmio Morgado de Mateus, em Portugal. Além desses, levou o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte e o Prêmio Juca Pato.

Atualização do acervo das bibliotecas



De olho na edição 2022 do festival Paixão de Ler, a Secretaria Municipal de Cultura vem atualizando o acervo geral das 12 bibliotecas municipais, além da nova sala de leitura Maria Firmina dos Reis, que recebe o nome da primeira mulher romancista brasileira, visando contemplar a diversidade literária do país.



"Na seleção dos títulos assumimos um olhar atento com o objetivo de incorporar obras de autores/as negros(as), que ainda são pouco conhecidos(as) e apresentados(as) nas escolas, nos espaços de leitura e de aquisição de conhecimentos", relata Sinara Rúbia, gerente de Livro e Leitura da Secretaria Municipal de Cultura.



Segundo ela, menos de 2% do acervo total desses equipamentos são de autoria negra, “o que afirma o histórico de desigualdade racial oriunda do racismo estrutural em nossa sociedade”.



As bibliotecas municipais estarão de portas abertas para receber o público durante a semana do festival. As atividades culturais em cada uma, que foram selecionadas por um edital destinado a artistas cariocas, serão divulgadas em breve.