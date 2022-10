Ivan Lins - Reprodução/Instagram/Cezar Fernandes

Ivan LinsReprodução/Instagram/Cezar Fernandes

Publicado 11/10/2022 20:49

Rio - Ivan Lins se apresentará no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, como uma das atrações da série 'Viva o Compositor Brasileiro', nesta quinta-feira, dia 13. Com distribuição de ingressos a partir das 18h, o evento gratuito terá um show de abertura da cantora Fernanda Moraes.

Recentemente, o cantor se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio, na companhia do rapper Xamã, em uma homenagem à primeira edição do festival de música. Além da dupla, outros artistas como Alceu Valença, Elba Ramalho, Liniker, Bliz, Luísa Sonza e Pepeu Gomes também participaram da apresentação histórica.

O projeto 'Viva o Compositor Brasileiro' teve início em junho deste ano, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e valorizar as diferentes expressões musicais brasileiras. O grupo Fundo de Quintal, o músico Ronaldinho do Cavaquinho e cantora Juliana Maia são outros artistas que também se apresentarão no evento que acontece pela parceria da Funarj com a Subdiretoria-Geral de Cultura da Alerj.

SERVIÇO - 'Viva o Compositor Brasileiro' apresenta Ivan Lins

Data: 13 de outubro (quinta-feira), às 19h.

Palácio Tiradentes. Plenário Barbosa Lima Sobrinho. Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV, Centro.

Evento gratuito, com distribuição de ingressos no local, a partir das 18h.