Alcione se apresenta na Oktoberfest, na Marina da Glória, nesta sexta-feira - Foto: Marcos Hermes

Publicado 14/10/2022 07:00 | Atualizado 14/10/2022 07:31

Rio - É praticamente impossível pensar no mês de outubro sem lembrar da Oktoberfest, a festa da cerveja originada em Munique, na Alemanha. Os cariocas não poderiam ficar de fora de um evento como esse e, por isso, as tradições germânicas vão aterrissar na Marina da Glória, na Zona Sul da cidade, a partir desta sexta-feira.

Serão 20 shows de grandes artistas, entre eles Alcione, Seu Jorge, Alexandre Pires, Diogo Nogueira, Mart’nália, Raça Negra, Belo, Ferrugem e Sorriso Maroto. O evento, que acontece entre os dias 14 a 16 e 21 a 23 de outubro, também contará com a participação dos grupos folclóricos alemães Bauernband e Bauernjazz.

Alcione está feliz com o retorno dos grandes eventos após a pandemia da covid-19. "Estava com muitas saudades. Artista gosta de estar no palco, de estar em contato com o público. Essa troca com os fãs é fundamental pra nós", diz a Marrom, que também comenta a importância da Oktoberfest, que este ano vai homenagear o samba.

"Um festival que serve como traço de união entre as culturas alemã e carioca; evento que reúne música, dança, gastronomia e que, desta vez, presta uma homenagem ao samba só poderia ser classificado como grandioso. E o gênero musical, que é um dos nossos cartões postais, está muito bem representado com nomes de várias gerações como Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Alexandre Pires, Seu Jorge, entre tantos outros. Muito feliz em ter sido convidada para participar", garante.

Diogo Nogueira também não vê a hora de subir ao palco. "Estou muito feliz em voltar a me apresentar na Oktoberfest que já é uma tradição aqui no Rio de Janeiro e ainda mais ao lado de grandes artistas como Alcione e Raça Negra", diz o sambista. "O samba é a nossa música, a nossa raiz negra e nós brasileiros temos isso no sangue, faz parte da nossa cultura e temos que valorizar o samba sempre e cada vez mais", afirma o artista sobre a homenagem que o festival fará ao gênero nesta edição.

O cantor pretende animar o público com as músicas do projeto "Samba de Verão". "Vamos mostrar o repertório do projeto 'Samba de Verão', com diversos clássicos do samba e músicas como 'Bota Pra Tocar Tim Maia' e 'Ouro da Mina', mas também terá canções que todo mundo conhece e canta junto como 'Pé na Areia', 'Alma Boêmia' e 'Clareou'. Além disso, o show terá também os últimos singles 'Flor de Caña', 'Deu Samba' e a música 'Talismã', uma releitura em samba do enorme sucesso de uma das maiores duplas de compositores da música brasileira, Michael Sullivan e Paulo Massadas, single que lanço nas plataformas digitais nesta sexta", avisa.

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, que também sobe ao palco nesta sexta, conta como foi ficar afastado durante a pandemia. "Música é meu ofício e um trabalho pelo qual sou apaixonado. Ficar esses anos longe dos palcos foi muito difícil. O carinho do público é nosso combustível para seguir em frente e nada se compara a esse contato direto, o olho no olho. Estou muito feliz por estar de volta", afirma o cantor, que entrega o que os cariocas podem esperar de seu show.

"O repertório do nosso show viajará pelos 39 anos do Raça Negra. Grandes sucessos, que marcaram diversas épocas, não vão ficar de fora. Espero que o público se divirta e cante do início ao fim. É sempre uma alegria cantar na Oktoberfest ainda mais ao lado de grandes nomes do samba", afirma.

Gostosuras ou travessuras

Além da Oktoberfest, outro grande evento promete agitar o Rio de Janeiro neste final de semana. Lexa, Pocah e Rebecca vão se apresentar no "Chálloween", a edição temática do "Chá da Alice", que acontece nesta sexta-feira, na Fundição Progresso, na Lapa. A cantora Pocah promete grandes novidades para o público.

"Além de ser um show que ando preparando e ensaiando há algum tempo, vou performar pela primeira vez minha nova música 'Chama Minha Gang', lançada hoje e que tem uma vibe muito de festa, então, acredito que case bastante com o espetáculo como um todo. E para ficar ainda mais incrível, será um show temático de Halloween, vou estar fantasiada e será uma noite com muitos doces e travessuras", revela.

"As meninas são incríveis e eu amo trabalhar com elas. São todas muito talentosas e a nossa vibe juntas é incrível", concorda Rebecca. "Estamos preparando um show inovador, praticamente será o start de uma nova era para mim, dos meus shows, sabe. Além disso, vai ter muito funk e muita dança! A gente vai fazer todo mundo se soltar e curtir demais a festa", garante.

Confira a programação para o final de semana:

Sexta-feira

Oktoberfest Rio

Sexta-feira, às 18h (Alcione, Diogo Nogueira e Raça Negra)

Sábado,às 16h (Sandra de Sá, Marcelo D2 e Seu Jorge)

Domingo, às 14h (Moacyr Luz & o Samba do Trabalhador, Fundo de Quintal

Martinho da Vila)

Local: : Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N

Ingresso: a partir de R$80

Chálloween - Lexa, Pocah e Rebecca (part. Danny Bond)

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa - Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 120 (inteira)



Festival de cerveja artesanal e hambúrgueres regado a rock

Sexta, de 16h às 24h, sábado e domingo de 12h às 24h

Local: Shopping Nova América (Estacionamento)

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Del Castilho

Ingresso: Grátis

Madrigal Contemporâneo apresenta "Canto Coral Brasileiro"

Sexta-feira, às 19h

Local: Sala Mário Tavares (anexo do Theatro Municipal RJ)

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 22 - Centro

Ingressos: Grátis



Peça 'Recém-Nascido'

Sexta-feira, às 20h

Local: Sala 2 do Estação NET Botafogo

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 88 – Botafogo

Ingressos: R$ 40 (inteira)



Ana Carolina canta Cássia

Sexta-feira, às 22h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$180



Sábado

Festival Ecoando - Shows, arte e lifestyle

Sábado e domingo (apresentação de Geraldo Azevedo), das 9h às 22h

Local: Parque Garota de Ipanema

Endereço: Av. Francisco Bhering, 2-224 - Arpoador

Ingresso: Grátis



Exposição ‘S2 - Coração, Pulso da Vida’

Sábado, das 10h às 18h

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro

Ingresso: R$30



Brincadeiras e lanchinhos para a criançada

Sábado, das 10h às 16h

Local: Área de Lazer Zé Auto Peças

Endereço: Rua Major João Pinheiro, nº 4 - Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis

Peça “Recontando um Conto”

Sábado, às 10h

Local: Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá

Endereço: Rua Barão 1.180, Praça Seca

Ingresso: Grátis



Jogos de Botequim

Sábado e domingo, das 11h às 21h

Local: Bosque Bar - Jockey Club Brasileiro

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1314 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 45



Boka Loka no Alto do Vidigal

Sábado, a partir das 12h

Local: Alto Vidigal Brasil

Endereço: Rua Armando Almeida Lima, 2- Vidigal

Ingressos: a partir de R$30



Show Parampampam / Animal Pedra Semente

Sábado, às 15h

Local: Sesc Duque de Caxias - Auditório

Endereço: Rua General Argolo, 47 – Centro, Duque de Caxias, RJ

Ingresso: Grátis



Show de Aline Calixto - “Pontinhos de Amor”

Sábado, às 15h

Local: Teatro Odylo Costa, filho

Endereço: R. São Francisco Xavier, 524 - Maracanã, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (retirada antecipada aqui (https://www.sympla.com.br/evento/vitrine-uerj-apresenta-turne-pontinhos-de-amor-evento-com-libras/1734960)



Marisa Monte

Sábado e domingo, a partir das 17h30 (abertura do local)

Local: Jockey Club Brasileiro - Pião do Prado

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingresso: a partir de R$200



Air Supply- The Lost in Love Experience

Sábado, às 21h (casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$160



Domingo

Encontro de Rodas de samba com Tiee, Xande de Pilares, Thiago Soares e Clareou

Domingo, a partir das 13h

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe

Ingresso: a partir de R$35



Luccas Neto e a escola de aventureiros – O musical

Domingo, 14h e 17h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50 + taxas



Faz e Conta - Robin Hood

Domingo, às 17h

Local: Américas Shopping (Praça de Alimentação)

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio Dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis



Espetáculo 'ROBLOX o jogo'

Domingo, às 17h15

Local: Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52, 3 Andar, loja 371

Ingresso: a partir de R$80