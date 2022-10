Alok - Hudson Rennan / Divulgação

Publicado 15/10/2022 05:00

Rio - Alok, de 31 anos, é um dos maiores artistas brasileiros. O DJ conta com mais de um bilhão de visualizações em seu canal no Youtube, 5 bilhões de streams no Spotify, 27 milhões de seguidores no Instagram, está na lista da Rede Bloomberg Línea como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, foi eleito o quarto melhor DJ do mundo, segundo o ranking da revista "DJ Mag", no ano passado, e, agora, se torna o mais novo membro brasileiro da Academia do Grammy Latino. "Sinto que estou só começando", dispara ele sobre sua consolidação profissional.

Dono de vários hits, o artista lançou, na última semana, a música "All By Myself", em pareceria com Ellie Goulding e Sigala, com uma mistura de pop e eletrônico. A canção ainda conta com o sample de "Enjoy the Silence", do Depeche Mode. "É uma música que consegue trazer muito a identidade da Ellie Goulding, bastante a minha e do Sigala também. Fazer músicas com muitas pessoas assim, o grande desafio é a gente conseguir trazer nossa identidade. Mas, nesse caso, estou bem feliz com o resultado", comenta Alok, que citou uma curiosidade em relação à parceria com Ellie. "Mandei a versão finalizada (da música), que para mim estava perfeita, e ela falou: 'preciso ir pro estúdio, não está legal'. Ela é perfeccionista", revelou.

Os artistas, inclusive, têm planos de gravar um clipe no Brasil. "A gente está marcando de gravar o clipe no Brasil. Acho que talvez o próximo encontro com ela seja nesse clipe", comenta o DJ, que encontrou recentemente a cantora britânica nos Estados Unidos. Ao ser questionado se eles poderiam dividir os palcos em algum momento, Alok não descartou a possibilidade. "Não sei se ela está saindo em tour, mas quem sabe nos apresentaremos no verão do ano que vem".

Após parcerias com artistas internacionais como Mick Jagger e Dua Lipa, o DJ cita alguns cantores brasileiros com quem gostaria de trabalhar. "Tenho muita vontade de fazer música com a Anitta e o Matuê, já comecei a fazer com os dois, mas acabou não andando", lamentou. Na sequência, ele enumera alguns artistas latinos com quem faria feat. "Bad Bunny, J Balvin e Maluma. Gosto bastante".



Inspiração nas raízes indígenas

A cultura indígena é a grande inspiração para o novo trabalho de Alok. "Ano que vem eu lanço o meu primeiro álbum. É inspirado nas raízes indígenas, junto também com o documentário. Está bem legal e bonito esse álbum", opina ele, que explicou como surgiu seu interesse pela causa indígena.

"Em 2013 estava passando por um momento de depressão. Estava em busca de inspiração. E resolvi conhecer a aldeia Yawanawa. Quando cheguei no coração da Amazônia, percebi ali que não existe cultura mais ou menos desenvolvida. Existem valores e objetivos diferentes. Naquele momento também eles me ensinaram muito como eu me reconectava com a natureza. Lembro que fazia música muito para acertar os os charts, enquanto eles estavam fazendo músicas para levar a cura. Eles foram importantes neste momento da minha vida".



Oito anos depois desta experiência, o artista decidiu homenageá-los. "Em 2021, estava me perguntando para onde era o futuro e veio a resposta: o futuro é ancestral. Naquele momento eu entendi que precisaria fazer um álbum inspirado nas raízes indígenas".



Equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Para Alok, o grande desafio tem sido conciliar a vida profissional e pessoal. O DJ é casado com a médica Romana Novais e tem dois filhos, Ravi e Raika. "Tive 'o privilégio' de acompanhar o primeiro ano dos meus filhos por conta da pandemia. Agora que as coisas voltaram, é um momento crucial para o posicionamento artístico. É um momento de muito trabalho mesmo. Obviamente isso me gerou um estresse muito grande. Inclusive, uma luta que estou tendo é contra minha labirintite. Estou percebendo que preciso equilibrar e mudar um pouco esse lifestyle. Toda vez que estou em casa, quero dar para eles um tempo de qualidade. Não mexo em celular, nada. Fico só com eles curtindo. Toco o final de semana, faço bate e volta para casa, fico com eles e à tarde viajo de novo. Essa intensidade é o desafio maior para minha carreira e quero buscar um equilíbrio maior".