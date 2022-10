Iza fala sobre sexo em podcast: ’Acho que sou demissexual’ - Reprodução

Iza fala sobre sexo em podcast: ’Acho que sou demissexual’Reprodução

Publicado 19/10/2022 10:23 | Atualizado 19/10/2022 10:35

Rio - A cantora Iza, de 32 anos, participou do podcast "Quem Pod, Pod" e falou abertamente sobre sua vida sexual. No bate-papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Iza contou que perdeu a virgindade aos 21 anos. "Perdi com 21 anos. Não [foi bom]. Foi uma dor in loco que eu senti. Foi uma dor... você não sabe onde está doendo, mas está doendo. Nem sabia o que tinha acontecido. A pessoa que estava comigo era inexperiente, e eu também", disse a cantora, que contou que hoje se sente realizada neste quesito.

fotogaleria

"Sou muito sexual. A energia do sexo é a energia da criação e sou muito criativa. Mas transar é vida, né? E isso foi uma descoberta para mim. Eu comecei ainda entendendo o que eu gostava de fazer. Tudo é meio machista e sexista demais, você aprende o que tem que fazer. Hoje me sinto plena, mas foi uma longa caminhada", garantiu.

Iza, que terminou um casamento de quatro anos recentemente, também disse que precisa ter uma relação afetiva para conseguir transar com alguém, que não consegue fazer sexo casual. "E a masturbação é uma coisa muito libertadora, de quanto mais você se conhece. Transei com pouquíssimas pessoas. [Acho que sou demissexual, porque] Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso. Preciso admirar muito para falar: 'Quero te dar'".

Apesar de ser um termo ainda não muito conhecido, demissexuais são pessoas que só conseguem se relacionar sexualmente com parceiros com quem tenham algum laço afetivo.