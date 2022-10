Sorriso Maroto se apresenta na Oktoberfest - Arthur Rodrigues / Divulgação

Publicado 21/10/2022 05:00 | Atualizado 21/10/2022 07:25

Rio - O agito na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, continua neste fim de semana. A Oktoberfest vai promover um encontro inédito do samba e do pagode com a cultura alemã. Dilsinho, Belo, Alexandre Pires, Mart'nália, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Ferrugem, Thiago Martins e Sorriso Maroto se apresentam no evento, que ainda conta com comidas típicas e muita cerveja. Além dessa festa, há mais shows e espetáculos espelhados pela cidade. Pensando nisso, O DIA separou uma programação pra lá de especial.

Nesta sexta-feira, o grupo Hanson faz show no Qualistage, na Barra da Tijuca. Na mesma região, o cantor Fagner empolga o público com a turnê "Aonde Deus Possa me Ouvir", no Espaço Ribalta. Outra dica é curtir o espetáculo "Asas de Um Sonho", no Via Parque, com a família. Entre a programação gratuita está a apresentação da banda Via Jah, Areninha Carioca Hermeto Pascoal, em Bangu, e a peça “Hamlet”, na Arena Carioca Dicró, na Penha Circular.

No sábado, o destaque vai para o "Festeja", no Caminho Niemeyer, em Niterói. Alexandre Pires & Seu Jorge, Jorge & Mateus, Luísa Sonza, May & Karen e Rafa são as atrações confirmadas do festival. Já João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes animam a galera da Zona Sul do Rio e colocam todo mundo pra dançar ao som do piseiro, no Vivo Rio. No esquema 0800, tem o Cine Concerto Animado, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna. Nove animações de curtas do Anima Mundi serão exibidas no local com um sabor a mais. Os filmes serão acompanhados, ao vivo, da percussão de Lan Lanh e da guitarra baiana e bandolim de Armandinho Macêdo.

No domingo, rola o espetáculo “Aniversário de Bu”, no Sesc Tijuca, na Zona Norte, e o show "Parampampam | Animal Pedra Semente", no Sesc Ramos, com preços populares. Ainda há o festival “K-POP Idols”, na Arena Carioca Gilberto Gil, em Realengo, e o o musical Frozen, no Teatro Vanucci, na Gávea.

Confira a programação completa:

Sexta-feira

Expo Art of Love - Um Só Coração, Rio 2022

Sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 15h às 21h

Local: Shopping Metropolitano

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 - Centro Metropolitano, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis

Peça “Meus Cabelos de Baobá”

Sexta-feira, às 14h

Local: Arena Carioca Fernando Torres

Endereço: R. Bernardino de Andrade, 200 - Parque Madureira (portão 4), Madureira

Ingresso: Grátis

Peça “Hamlet”

Sexta-feira, às 19h

Local: Arena Carioca Dicró

Endereço: Rua Flora Lôbo, s/n, Parque Ary Barroso, Penha Circular

Ingresso: Grátis

Show de Joana Getulio

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Municipal Ruth de Souza

Endereço: R. Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa (Parque das Ruínas)

Ingresso: Grátis

Show de Mariana Volker

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Prudential

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingresso: R$80 (inteira)

Pagode do Mazola

Sexta-feira, às 20h

Local: Galpão do Samba

Endereço: R. Bernardo, 91 - Engenho de Dentro

Ingresso: Grátis até às 23h. Após, R$10

Espetáculo "Asas de Um Sonho"

Sexta-feira, às 20h

Local: Via Parque Shopping (estacionamento)

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$30

Show da banda Via Jah

Sexta-feira, às 20h

Local: Areninha Carioca Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: Grátis

Fagner - 'Aonde Deus Possa me Ouvir'

Sexta-feira, a partir das 20h30

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$110

Hanson - Red Green And Blue Tour

Sexta-feira, às 22h

Local: Qualistage (Via Parque)

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$280

Oktoberfest Rio - Dilsinho, Alexandre Pires e Belo

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória

Ingresso: a partir de R$180 (inteira)

Sábado:

Festival Hacktudo - Corrida de drones, hockey de robôs, exposições em 3D, jogos e mais

Sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, RJ

Ingresso: Grátis (Retirada antecipada em www.hacktudo.com.br)



Beatles para crianças em 'A Misteriosa Viagem Mágica'

Sábado, às 17h, e Domingo, às 16h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: R$100 (inteira)

Festeja Niterói

Atrações: Irmãos - Alexandre Pires & Seu Jorge, Jorge & Mateus, Luísa Sonza, May & Karen e Rafa Almeida

Sábado, a partir das 18h

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Ingresso: a partir de R$160 (inteira)

Cine Concerto Animado

Sábado, às 16h

Local: Arena Carioca Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio, s/n, Pavuna

Ingresso: Grátis



Toni Platão & The Soft Parade Band

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Refit

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33, na Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 100 (inteira)



João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes

Sábado, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingressos: a partir de R$160

Jorge Aragão, Mart'nália e Xande de Pilares

Sábado, a partir das 20h

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória

Ingresso: a partir de R$180 (inteira)





Domingo

Espetáculo “Aniversário de Bu”

Domingo, às 11h e às 16h

Local: Sesc Tijuca. Teatro 01.

Endereço: R. Barão de Mesquita, 539 - Andaraí

Ingresso: R$ 10 (inteira)

Festival “K-POP Idols”

Domingo, às 12h

Local: Arena Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Ingresso: R$25

Espetáculo "Suspeitos"

Domingo, às 16h

Local: CCBB Rio de Janeiro

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Ingresso: R$30

Show Parampampam | Animal Pedra Semente

Domingo, às 16h

Local: Sesc Ramos - Sala Multiuso

Endereço: Av. R. Teixeira Franco, 38 – Ramos

Ingressos: R$ 10 (inteira)

Thiago Martins, Ferrugem e Sorriso Maroto

Domingo, a partir das 17h

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória

Ingresso: a partir de R$180 (inteira)

Frozen - Show musical

Domingo, às 18h30

Local: Teatro Vanucci

Endereço: Rua Marques São Vicente , 52 - 3º andar Loja 371, Gávea

Ingresso: R$ 80 (inteira)

MANIA, The Abba Tribute - O Musical

Domingo, às 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingressos: a partir de R$100

Raphael Ghanem

Domingo, às 21h

Local: Brisa Barra Hotel

Endereço: Av. Lúcio Costa, 5700 - Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 50