Luan Santana recebe ’chuva’ de calcinhas no palco de show - Reprodução Internet

Luan Santana recebe ’chuva’ de calcinhas no palco de showReprodução Internet

Publicado 25/10/2022 13:23 | Atualizado 25/10/2022 13:30

Rio - O cantor Luan Santana, de 31 anos, se apresentou em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, e parece ter agradado as fãs. Durante a performance da música "Perigosa", as mulheres jogaram várias calcinhas no palco para o cantor. Vale lembrar que Wando era o "rei das calcinhas" e recebia várias peças durante seus shows no final dos anos 1980.

fotogaleria

Em um vídeo que circula na internet, é possível ver Luan se abaixando para pegar as peças e colocando algumas calcinhas no ombro. Apesar de toda a empolgação das moças, Luan Santana é comprometido. O cantor namora a modelo Izabela Cunha. O casal assumiu o romance em novembro do ano passado.