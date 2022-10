Toni Garrido e Mart'nália se apresentam no Palácio Tiradentes em show gratuito - Divulgação

Publicado 25/10/2022 20:59 | Atualizado 25/10/2022 20:59

Rio - Mart'nália e Toni Garrido se unem para uma série de show gratuitos a partir desta quarta-feira, no Palácio Tiradentes, localizado no Centro do Rio. O espetáculo faz parte do projeto 'Sons da Independência', promovido pela Subdiretoria-Geral de Cultura da ALERJ. Os ingressos para assistir a apresentação dos artistas começam a ser distribuídos às 18h, no local.

Nesta quarta-feira, a dupla sobe no palco do plenário Barbosa Lima Sobrinho com um show inédito, criado especialmente para as celebrações do mês da Consciência Negra. Outras três apresentações estão previstas para sexta-feira, 28, e os dias 1º e 8 de novembro. A ideia por trás do projeto é resgatar e homenagear os gêneros que surgiram e se estabeleceram no Rio de Janeiro no século 20.

"São os ritmos que contribuíram para a construção da identidade nacional através da música. Sons da Independência é um espetáculo para fazer história e ficar na nossa memória", comenta o subdiretor-geral de Cultura, Nelson Freitas.

Além da série 'Sons da Independência', o público fluminense ainda terá acesso a outras atrações culturais na nova Casa da Democracia, como o Palácio Tiradentes passará a se chamar, com o término das reformas que vêm sendo realizadas após a transferência da Assembleia Legislativa para a Rua da Ajuda, no Centro.

SERVIÇO - 'Sons da Independência', com Mart'nália e Toni Garrido, no Palácio Tiradentes

Dias: 26 e 28 de outubro (quarta-feira e sexta-feira); 1º e 8 de novembro (terça-feira). Sempre às 19h.

Endereço: Rua Primeiro de Março, S/N – Praça XV, Centro.

Acesso para cadeirantes poderá ser feito pela Rua Dom Manuel, s/n , atrás do palácio.

Entrada Franca. Ingressos serão distribuídos a partir das 18h.