Ludmilla e Djonga foram convidados para homenagear Milton Nascimento no projeto 'Atemporais'Montagem/Ygor Marques/Bernardo Silva

Publicado 26/10/2022 18:46

Rio - Milton Nascimento completa 80 anos, nesta quarta-feira, e o aniversário do cantor está sendo celebrado em grande estilo. Para homenagear o artista, o Spotify convidou Ludmilla e Djonga para regravar duas canções que marcaram a carreira do carioca. "Maria Maria" e "Travessia" foram as faixas selecionadas para o projeto "Atemporais", criado pela plataforma de música para celebrar o legado de oitentões que representam a MPB.

"O cara é um ícone! As músicas deles carregam muita história, têm muita verdade, têm muito contexto. Eu acho ele uma lenda. É cultura, é histórico a galera da nova geração procurar os nossos anteriores, quem entregou música para a gente hoje em dia, quem ajudou a construir", declarou Ludmilla, que interpreta a nova versão de "Maria Maria".

Uma parceria com Fernando Brant, a música é a canção do cantor mais regravada até hoje, com 144 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Lançada em 1978, no álbum "Clube da Esquina 2", "Maria Maria" é um dos clássicos da carreira do artista e é a mais tocada no Brasil, nos últimos 10 anos, nos principais segmentos de execução pública.

"A arte feita com o coração e qualidade se torna atemporal. O coração da gente está aqui e ele se perpetua e se mantém vivo através do coração do outro. Quando estamos falando o que a gente sente, estamos, com certeza, falando de uma coisa que amanhã vai ter outra pessoa sentindo também, a gente está mantendo a parada eterna", afirmou Djonga. A versão de "Travessia" gravada pelo rapper já está disponível no Spotify.

O projeto "Atemporais" estreou em 19 de outubro, com Marina Sena e Mari Fernandez homenageando os 80 anos de Caetano Veloso. O próximo a ter suas canções regravadas pela geração mais nova é Paulinho da Viola, no dia 9 de novembro, quando Emicida e Criolo lançam suas versões de "Não quero vingança" e "Argumento", respectivamente. Em 16 de novembro, Pabllo Vittar e Linn da Quebrada encerram a iniciativa com "Back in Bahia" e "Babá Alapalá", de Gilberto Gil.