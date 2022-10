Anitta será uma das anfitriãs do Grammy Latino - Divulgação

Publicado 28/10/2022 12:03

Rio - A cantora Anitta será uma das anfitriãs da 23ª edição do Grammy Latino, ao lado de Thalia, Luis Fonsi e Laura Pausini. A informação foi divulgada nesta sexta-feira. Além de apresentar a atração, Anitta também concorre em duas categorias: 'Gravação do Ano' e 'Melhor Interpretação Reggaeton'.

A 23ª edição do Grammy Latino, que é a maior premiação de música Latina, acontecerá no dia 17 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cerimônia vai premiar os destaques em 53 categorias, que envolvem as gravações entre 1º de junho do ano passado a 31 de maio deste ano.

Anitta já foi indicada ao Grammy Latino oito vezes. Luis Fonsi atualmente possui cinco Grammys em sua carreira. Laura Pausini conta com quatro Grammys e um Grammy Latino e Thalia possui um total de seis indicações em sua carreira.