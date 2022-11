Anitta participa do ’Savage X Fenty Vol. 4’, desfile da marca de lingerie da cantora Rihanna - Kevin Mazur / Reprodução Instagram

Publicado 03/11/2022 08:09 | Atualizado 03/11/2022 08:09

Rio - Anitta recebeu recentemente um convite para participar do desfile "Savage X Fenty Vol. 4", da marca de lingerie da cantora Rihanna. A apresentação da nova coleção tem produção executiva e direção criativa da caribenha na concepção das peças e também na experiência imersiva do "show de moda", que será transmitido pelo Prime Video a partir do dia 9 de novembro.

A Billboard divulgou, nesta quarta-feira, as primeiras imagens de Anitta no desfile. Também foram confirmados shows de Burna Boy, Don Toliver e Maxwell. Estrelas do universo fashion como Cara Delevigne, Irina Shayk, Joan Smalls, Lara Stone e a atriz Taraji P. Henson também vão participar do evento.