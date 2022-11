Tiago Abravanel recebe o carinho de famosos na estreia de 'Anastácia'

Rio - Tiago Abravanel recebeu o carinho da mãe, Cintia Abravanel, e do marido, Fernando Poli, na estreia no musical "Anastácia", em São Paulo, na noite desta quarta-feira.

A peça é inspirada na lenda da grã-duquesa Anastácia, da Rússia, e na sua suposta sobrevivência após a execução de sua família durante a revolução russa. Tiago Abravanel interpreta o personagem Vlad.

Além da mãe e do marido, Tiago também foi prestigiado por famosos como a ex-BBB Jessilane Alves, que participou com ele do reality show, Marisa Orth, entre outros.

