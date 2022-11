Menos é Mais se apresenta no Parque Maracanã - Divulgação

Menos é Mais se apresenta no Parque MaracanãDivulgação

Publicado 11/11/2022 05:00

Rio - O fim de semana está recheado de coisa boa! Há shows, espetáculos, feiras gastronômicas e até chegada de Papai Noel espalhados pela cidade. Para facilitar, o DIA preparou um roteiro de programação com opções para todos os gostos e bolsos. Entre os destaques está a apresentação dos cantores Robinho e Dilsinho e do grupo Menos é Mais na festa 'Pagodeira', no Parque Maracanã, a partir das 21h, nesta sexta-feira, com um precinho bem camarada. Os artistas prometem não deixar ninguém parado ao som de seus maiores sucessos.

No mesmo dia, Paulinho da Viola faz show em comemoração aos seus 80 anos, no Qualistage, na Zona Oeste do Rio. Além dos sucessos marcantes de sua trajetória, o cantor embala o público com músicas que, embora nunca tenha gravado, fazem parte de sua memória emotiva. Na Lapa, a Orquestra Petrobras Sinfônica, sob a regência de Fabio Mechetti, com Juliana Steinbach ao piano, estreia o espetáculo 'O Canto da Fênix', na Sala Cecilia Meireles.

A boa de sábado é curtir o Fundo de Quintal no Alto Vidigal Brasil, na Zona Sul. No Centro acontece o Festival MPBoca, que reúne Liniker, Céu, Hooker, Tulipa Ruiz e outros artistas, no Armazém da Utopia, no Cais do Porto. Se a ideia é dar boas risadas, o stand-up de Fábio Porchat, no Teatro Casa Grande, no Leblon, é a opção perfeita.

Domingo rola a primeira edição do Arena Festival, em São Cristóvão. Mc Poze, Matuê, Oruam, Delacruz, Cheffin, Vitinho, Caju pra baixo e Rodriguinho estão entre os 13 artistas confirmados no evento, que terá, pelo menos, 12 horas de duração. Para quem quer comer bem, a dica é marcar presença no Degusta Tijuca, que tem pratos a partir de R$18. E por falar em comida, durante todo o fim de semana, tem o Festival de Torresmo Caxias Shopping e a Feira do Podrão no ParkShopping Campo Grande.

Com a proximidade de dezembro, clima natalino já começa a dar o ar da graça na cidade. No West Shopping terá a inauguração da decoração de Natal, com direito a chegada do Papai Noel e distribuição de doces. No Bangu Shopping haverá a Parada Natalina, com desfile de personagens típicos do Natal como o boneco de neve, o urso, a bailarina, os artistas circenses como malabares e uma banda ao vivo. O bom velhinho, claro, também marca presença.

Confira a programação completa:

Shows

Somamos Festival

Sexta (às 19h30 – Amanda Coronha + DJ Doni), sábado (às 19h30 – Caru + Juliana Linhares) e domingo (às 17h – Amen Jr. + DJ Doni e às 19h30 – Potyguara Bardo + DJ Doni)

Local: Teatro Prudential

Endereço: Rua do Russel, 804 – Glória

Ingresso: a partir de R$50

Matanza Ritual & Gangrena Gasosa

Sexta-feira, às 21h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$140

Menos é Mais, Dilsinho e Robinho

Sexta-feira, às 21h

Local: Parque Maracanã

Endereço: Rua Professor Eurico Rabelo, 18 – Portão 4 – Maracanã

Ingresso: a partir de R$50

Paulinho da Viola - Show de comemoração dos 80 anos

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$140

Fundo de Quintal no Vidigal

Sábado, a partir de 12h

Local: Alto Vidigal Brasil

Endereço: Rua Armando Almeida Lima, 2- Vidigal

Ingresso: R$40



Festival MPBoca reúne Liniker, Céu, Hooker, Tulipa Ruiz e mais

Sábado, a partir das 16h

Local: Armazém da Utopia - Cais do Porto

Endereço: Avenida Rodrigues Alves, s/n Armazém 6 - Santo Cristo

Ingresso: a partir de R$189



Leandro Sapucahy

Sábado, às 18h30

Local: Bar do Zeca Pagodinho Park Jacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Anil/ Jacarepaguá

Ingresso: R$ 30



Arena Paraíso Festival

Shows de MC Poze, Matuê, Oruam, Delacruz, Cheffin, Vitinho e mais

Domingo, a partir das 13h

Local: Arena Paraiso

Endereço: Rua Prefeito Olímpio Melo, 721, São Cristóvão

Ingresso: a partir de R$45





Espetáculos, peças e mostra



Orquestra Petrobras Sinfônica - O Canto da Fênix

Sexta-feira, às 19h

Local: Sala Cecilia Meireles

Endereço: R. da Lapa, 47 - Centro

Ingresso: R$40



Espetáculo A jornada de um herói

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Chica Xavier

Endereço: Rua Carlos de Carvalho, 53, Centro

Ingresso: R$ 30

A descoberta das Américas – Rumo à maioridade

Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço.: Rua Vitor Alvez, 454 – Campo Grande

Ingresso: R$ 5

Mostra Ocupação “Corpo negro presente”

Sexta, a partir das 15h30; sábado, das 15h e domingo, a partir das 14h.

Local: Centro Coreográfico do Rio de Janeiro

Endereço: Rua José Higino, 115 - Tijuca

Ingresso: Grátis



Peça Brinquedos Consertados

Sábado, às 16h

Local: XP - Jockey Club Brasileiro

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Leblon

Ingresso: R$ 70



Histórias do Porchat

Sábado, às 20h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A – Leblon

Ingresso: a partir de R$100

Espetáculo Ana Fumaria Maria Memória

Domingo, às 16h

Local: Arena Carioca Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio, s/n - Pavuna

Ingresso: Grátis

Escola de Rock – O musical

Domingo, às 17h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea 899 - São Conrado

Ingresso: R$ 100

Peça Joãosinho & Laíla

Domingo, às 19h30

Local: Teatro Dulcina

Endereço: Rua Alcindo Guanabara, 17 – Centro

Ingresso: R$30



Gastronomia

Festival de Torresmo em Caxias

Sexta, sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias

Ingresso: Grátis



Feira do Podrão em Campo Grande

Sexta, sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: ParkShopping Campo Grande (Estacionamento)

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingresso: Grátis



Comida di Rua na Barra - Quitutes e shows

Sexta, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500

Ingresso: Grátis

Degusta Tijuca

Domingo, das 12h às 23h

Local: Arena Tijuca

Endereço: Rua Uruguai, número 380 (trecho entre a Rua Conde de Bonfim e a Avenida Maracanã)

Ingresso: Entrada gratuita. Pratos a partir de R$18

Clima Natalino

“Natal Bob Zoom” com distribuição de doces

Domingo, a partir das 13h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Chegada do Papai Noel na Zona Oeste

Domingo, a partir das 16h

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu

Ingresso: Grátis