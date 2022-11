Tradicional grupo Galo Preto, de choro e samba, é o primeiro convidado da série de shows - Divulgação

Publicado 19/11/2022 07:58

Rio - O Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como Museu do Ingá, passa a contar com o projeto Música no Ingá, uma série de shows que entram no calendário de programação do espaço da Funarj em Niterói a partir deste sábado. Na estreia do projeto, a apresentação fica por conta de um dos mais tradicionais grupos de choro e samba: Galo Preto, que tem 47 anos de trajetória.

Para Alexandre Paiva, um dos integrantes do conjunto, a estreia será marcante. “A nossa expectativa é de fazer uma apresentação muito bonita e que agrade a todos os presentes nesse lugar tão emblemático para a cultura do nosso estado, será sem dúvida uma honra muito grande para o Galo Preto”, destaca Paiva.



“O público assistirá a um espetáculo onde comemoramos 47 anos de existência do grupo rememorando e homenageando alguns dos cerca de 90 parceiros com quem trabalhamos em shows e gravações durante todo esse tempo”, detalha o músico. No repertório, composições de grandes artistas, como: Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Cartola, Dona Ivone Lara, João Bosco, Aldir Blanc, Pixinguinha e João de Barro, entre outros.



Serviço:



Música no Ingá, com Galo Preto



Local: Museu do Ingá



Endereço: Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá, Niterói



Dia e horário: sábado, dia 19, às 15h



Telefone: (21) 2717-2903



Ingresso: Entrada franca



Realização: Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da FUNARJ