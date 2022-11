Alcione - Divulgação / Leonardo Ferraz

Publicado 19/11/2022 10:03 | Atualizado 19/11/2022 10:08

Rio - Alcione vai comemorar seu aniversário de uma forma especial na segunda-feira, dia 21, quando completa 75 anos de idade. Em festa na quadra da Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte do Rio, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lançará a Medalha de Mérito Cultural Alcione, em homenagem à cantora. A primeira edição do evento vai premiar personalidades do samba com a honraria em dez categorias.

"Celebrar essa data é celebrar o Brasil, sua identidade, sua cultura e seus ícones. Alcione é uma das figuras mais importantes da nossa música. Não é à toa que ela dá nome à medalha. O Rio todo festeja Alcione", declara o governador Cláudio Castro sobre a festa.

Esta será a primeira vez que o estado fluminense realiza uma premiação voltada exclusivamente para o samba, consagrando desde artistas renomados, até revelações. Também terão prêmios para produção cultural e projetos que foram destaque em âmbito estadual e dentro da própria comunidade da Mangueira.

"O Estado do Rio de Janeiro é o berço cultural do samba - gênero que se notabiliza por ser democrático e acessível. Então, nada melhor do que valorizar algo tão cultural e que representa tão bem a nossa identidade e as nossas tradições. Queremos utilizar esse espaço para reconhecer a importância dos artistas, cantores, compositores, músicos e produtores culturais", destaca Danielle Barros, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Confira os indicados em cada categoria:

Sambista

Nei Lopes

Teresa Cristina

Sombrinha



Revelação

Vinny Santa Fé

Renato da Rocinha

Nego Alvaro

Arlindinho Cruz

Marcele Mota

Wic Tavares



Cantora

Ana Costa

Teresa Cristina

Marina Íris

Maria Menezes

Dorina



Cantor

Diogo Nogueira

Toninho Geraes

Alexandre Pires

Desengaiola

Mingo Silva

Adriano Serafim

Marquinhos Sathan

João Cavalcanti



Compositor

Moacyr Luz

Manu da Cuica

Nego Alvaro

André Renato

Toninho Geraes



Músico

Gabriel de Aquino

Carlinhos 07 Cordas

João Martins

Paulão 07 Cordas

Luiz Augusto Guimarães

Luiz Felipe de Lima



Musicista

Samara Líbano

Thaís Bezerra

Luciana Rabelo

Layse Sapucahy



Produtor cultural

Wanderson Luna

Jonathan Raymundo

Pedro Oliveira

Marquinhos de Oswaldo Cruz

Robson Lo Bianco



Projeto destaque 2022

Terreiro de Crioulo

Roda de Samba da Glória

Balaio Bom

Arteiros da Glória

Samba Social Clube

MARES

Fliportela