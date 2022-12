Alcione se apresenta na Lona Cultural Herbert Vianna, na Maré - Marcos Hermes / Divulgação

Publicado 09/12/2022 05:00

Rio - Quer curtir o fim de semana, mas a grana está curta? Não se preocupe! Há várias opções no esquema 0800 espalhadas pela cidade. Uma delas é a apresentação de Alcione na Lona Cultural Herbert Vianna, na Maré, nesta sexta-feira. O show faz parte do projeto em comemoração aos 50 anos de carreira da cantora. Para garantir o ingresso, basta doar 1kg de alimento não perecível.

No mesmo dia, Toni Garrido agita a galera do Parque Madureira, na Zona Norte, com um show gratuito após a partida do Brasil e Croácia, na Copa do Mundo, sediada no Catar. Já em Copacabana, na Zona Sul, o cantor Mumuzinho promete colocar todo mundo pra dançar ao som de seus maiores sucessos, como "Fulminante", "Eu Mereço Ser Feliz" e "Curto Circuito", com entrada franca. Mas quem estiver com uma graninha sobrando, a dica é conferir a apresentação de Sandy, no Qualistage, na Zona Oeste.

No sábado acontece o último show do Skank, no Rio de Janeiro. O grupo, formado por Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria), apresenta a “Turnê da Despedida”, no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca.

"Esse é um ano muito catártico, a gente está celebrando e se despedindo. A gente não sabe se um dia voltaremos a cantar juntos e quando. O Skank está encerrando seu ciclo. O último show em uma cidade tão importante pra nós, como Rio de Janeiro, emocionalmente me mobiliza muito. Nessa cidade gravamos DVD, fizemos grandes show, de Rock in Rio a Circo Voador. São muitas histórias. Isso tudo na hora que a gente toca volta na cabeça. Sei que preciso estar bem preparado emocionalmente para conseguir levar o show até o final, porque vai ser uma baita despedida e emocionante", comenta Samuel, com exclusividade ao DIA.

Se a ideia for dar boas risadas, no domingo, Rafael Portugal apresenta seu stand-up "Eu comigo mesmo", no Centro de Eventos Park Jacarepaguá. Outra sugestão é curtir o Queen Experience In Concert, no Vivo Rio, no Flamengo. A programação do fim de semana ainda conta com várias peças e espetáculos circenses. Confira abaixo!

Transmissão do jogo Brasil x Croácia

Toni Garrido- Parque Madureira

Sexta-feira, a partir das 11h

11h - Abertura dos portões

12h - Brasil x Croácia - Quartas de final

15h - Toni Garrido

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis

Energia para Torcer - Jota Quest e Biquíni Cavadão

Sexta-feira, a partir das 8h

8h - Abertura dos portões

12h - Brasil X Croácia

14h - Jota Quest

16h - Biquíni Cavadão

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Ingresso: a partir de R$70

FIFA Fan Fest - Mumuzinho

Sexta-feira, a partir das 10

10h - Abertura dos Portões: 10h

12 - Transmissão do jogo

15h: Mumuzinho

20h: Encerramento

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Avenida Atlântica, S/N, Próximo à Avenida Princesa Isabel, Copacabana

Ingresso: Sexta-feira, a partir das 1010h - Abertura dos Portões: 10h12 - Transmissão do jogo15h: Mumuzinho20h: EncerramentoLocal: Praia de CopacabanaEndereço: Avenida Atlântica, S/N, Próximo à Avenida Princesa Isabel, CopacabanaIngresso: Grátis

“Vibra Quintal Guadalupe” - ImaginaSamba

Sexta-feira, a partir das 12h

12h: Transmissão do jogo - Brasil X Croácia

Após, show do ImaginaSamba

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe

Ingresso: Grátis



BUDX @ Rio de Janeiro | "Último Encontro DDGA"

Sexta-feira, a partir das 11h

11h – Abertura do evento + Playlist Deezer

12h – Jogo

14h – MangoDJs

15h30 – Gustavo Elsas

16h30 – Glau

18h – Majur

19h – Tago Oli

20h – N.I.N.A

21h – Rico Dalasam

22h – Migas In Fervo

00h – V de Viadão

02h - Encerramento

Local: Galpão Fábrica De Espetáculos

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 847 - Santo Cristo, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$40

Ludmilla e Di Propósito - Arena Ginga

Sexta-feira, a partir das 11h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 300 (feminino) e R$400 (masculino)

Mondial de la Bière - transmissão do jogo Brasil x Croácia

Sexta-feira, a partir das 11h

Local: Marina da Glória

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, S/N, Glória, Rio de Janeiro, RJ

Ingresso: a partir de R$140

Shows

“Uniram-se” de Paulo Beto com Aline Peixoto e Luizinho Alves

Sexta-feira, às 10h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: R$ 20

Alcione

Sexta-feira, às 19h

Local: Lona Cultural Herbert Vianna - Maré

Endereço: R. Evanildo Alves, sn - Maré,

Ingresso: Doação de 1kg de alimento não-perecível

Marquinhos Sensação

Sexta-feira, às 19h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, nº 19 , Lapa

Ingresso: R$20

José Augusto

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$50

Festival Retrô

Sexta-feira, às 21h

Local: Clube Aliados

Endereço: Estrada do Mendanha, número 1025, em Campo Grande

Ingresso: R$30

Sandy

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de Sexta-feira, às 21h30Local: QualistageEndereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de JaneiroIngresso: a partir de R$ 280

Roda de samba na Portela

Apresentação de Tia Surica, Velha Guarda da Portela, DJ Cris Pantoja e mais

Sábado, a partir das 15h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes, 81 - Madureira

Ingresso: R$10

BOA.pocket! - Óperas inéditas nacionais

Sábado, às 17h

Local: Sala Mario Tavares - prédio anexo do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Almirante Barroso, 14/16 - Centro (1º pavimento)

Ingresso: Grátis

Skank

Sábado, a partir das 19h

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca.

Ingresso: a partir de R$150

Padre Fábio de Melo - Este Sou Eu

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$90

Festa Planet - Tiee, Pedro Henrique e mais

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul

Ingresso: a partir de R$20

Black Alien

Sábado, às 22h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Centro

Ingresso: a partir de R$80 (ingresso solidário, mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível)

Ópera: “O Vinho Encantado”, de Frank Martin

Domingo, às 11h

Local: Salão Assyrio – Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Domingo, às 11hLocal: Salão Assyrio – Theatro Municipal do Rio de JaneiroEndereço: Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de JaneiroIngresso: Grátis

The Blokes e The Alex’s - Brasa Viva Festival

Domingo, a partir das 16h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias/

Ingresso: Grátis

Concerto de Integração da Orquestra Sinfônica Brasileira

Domingo, às 16h30

Local: Aterro do Flamengo (altura da Marina da Glória)

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n

Ingresso: Grátis

Kamaitachi + abertura Bad Luv

Domingo, a partir das 18h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 70 (ingresso solidário, mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível)

Queen Experience In Concert

Domingo, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$60

Mostra Maré de Música na FLUP - N.I.N.A; Guthierry; Agona; Nizaj; Natalhão.

Domingo, às 22h

Local: Centro de Artes da Maré

Endereço: Rua Bitencourt Sampaio, 181 - Maré

Ingresso: Grátis



Peças e espetáculos

Concerto “Na Linha do equador”

Sexta-feira, às 19h

Local: Sala Municipal Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: R$ 20

Peça “As Pessoas”

Sexta e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Teatro II – Sesc Tijuca

Endereço: Rua Barão de Mesquita 539 – Tijuca – Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 30

Clarice e Nelson - Um recorte biográfico a partir de entrevistas

Sexta-feira e sábado, às 19h30, e domingo, às 18h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – Teatro III

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – 2º andar – Centro

Ingresso: R$ 30 (inteira)

Espetáculo de Dança “Enquanto você voava, eu criava raízes”

Sexta-feira, a 20h, sábado e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163, Humaitá

Ingresso: Grátis

A Vida Passou por Aqui

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Local: Teatro Prudential

Endereço: Rua do Russel 804, Glória

Ingressos: a partir de R$70

“Onde estamos imersas”

Sexta a domingo, às 20h30

Local: Sesc Copacabana / Mezanino

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana

Ingresso: R$ 30 (inteira)

Espetáculo ‘Era Uma Vez’

Sábado, às 10h

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito, 138, Guaratiba

Ingresso: R$ 30

Galinha Pintadinha - Em Busca do Natal

Sábado e domingo, às 11h e às 16h

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: R. Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$90

Espetáculo ‘Five Steps’

Sábado, às 15h

Local: Arena Carioca Dicró

Endereço: Rua Flora Lôbo, s/n, Parque Ary Barroso, Penha Circular

Ingresso: Grátis

Espetáculo ‘O Auto da Compadecida’

Sábado, às 17h

Local: Areninha Carioca Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio, s/n, Bangu

Ingresso: R$ 20

“O Som e a Fúria – Um Estudo Sobre o Trágico"

Sábado, às 18h

Local: Teatro Mário Lago

Endereço: Rua Jaime Redondo, 2 - Vila Kennedy, Bangu

Ingresso: Grátis

Rafael Portugal - "Eu comigo mesmo"

Sábado e domingo, a partir das 18h30

Local: Centro de Eventos Park Jacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$40

Espetáculo “Raízes, Câmera, Ação”

Sábado, às 19h

Local: Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Rua José Higino 115, Tijuca

Ingresso: Grátis

Deu a louca na Disney

Domingo, às 18h

Local: Lona Cultura Jacob do Bandolim

Endereço: Praça do Barro Vermelho, s/n, Praça São Geraldo

Ingresso: R$25

Cinema no esquema 0800

Festival Internacional de Cinema de Humor

Domingo, a partir das 16h

Local: Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Praia do Flamengo

Ingresso: Grátis

Circos

Reder Circus – Abracadabra

Sexta-feira, às 19h30; sábado e domingo, às 15h30 e 18h30

Local: Reder Circus

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 905 - Leblon

Ingresso: a partir de R$120

Cirque du Soleil

Sexta-feira, às 17h e 21h; Sábado, às 13h, 17h e 21h e Domingo, às 16h e 20h

Local: Parque Olímpico

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 5001 - Barra da Tijuca.

Ingressos: a partir de R$123

Patati Patatá na Zona Oeste

Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30

Local: Via Parque Shopping - Estacionamento

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$35