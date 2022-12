Machado, Lay e Lio formam a banda Tuyo - Foto: Vitor Augusto

Publicado 24/12/2022 07:00

Rio - A banda Tuyo lançou este mês o EP "Depois da Festa", o primeiro na gravadora BMG Brasil. No projeto, Layane Soares (Lay), Lilian Soares (Lio) e Jean Machado fazem uma reflexão sobre as festividades que marcam o término do ano. Formado em 2016, o trio ganhou reconhecimento com a indicação de seu segundo disco, "Chegamos Sozinhos em Casa", ao Grammy Latino 2021 na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Agora, com "Depois da Festa", os artistas presenteiam os fãs com um trabalho que mescla sua já conhecida melancolia com um tom mais esperançoso.



"A gente tinha o sentimento (melancolia) em comum e o EP foi um presente, um passo para termos um símbolo do nosso Natal. Isso pode se alastrar para outras pessoas, não é uma coisa nossa. Está tudo bem ser melancólico e descobrimos outras maneiras de nos divertirmos em uma data que na teoria é para você ficar quieto e fora do mundo. É meio que um portal que se abre nesses dias. Agora é nossa chance de descobrir para onde ele vai levar", analisa Machado.

Criação do EP

O novo projeto do trio surgiu de uma conversa dos amigos que aconteceu na casa de Jean Machado, responsável pela sugestão do nome "Depois da Festa". As reflexões comuns ao final do ano deram o tom para o álbum. "Tem algumas ocasiões no trajeto do ano que empurram a gente para uma hipersensibilidade coletiva. Você pode não acreditar em nada, ter outras fés ou ser a pessoa mais anticapitalista do mundo, mas toda hora você é provocado a refletir a respeito de coisas muito importantes pelas quais a gente talvez venha desviando ao longo do ano. Família, realização pessoal, acúmulo de sucesso ou de fracassos... Eu entendo que o Natal e o Ano Novo são armadilhas das quais quase não temos escapatória", detalha Lio.

"O EP tem esse lugar de símbolo e compreendemos que é uma boa memória. Tentamos construir boas memórias nessas datas, nas relações com a família, com os amigos, no trabalho. A gente tentou subverter a pressão que é essa coisa da resolução e da quebra de expectativa para colecionar algumas boas memórias, conversas e reflexões", completa Lay.

Acesso as Emoções

A abordagem de questões emocionais em suas canções é uma marca da Tuyo. Desta vez, o grupo acrescentou na melancolia já conhecida pelos admiradores uma partícula de esperança. "Eu sinto que seguimos operando na mesma atmosfera, que é alicerce do nosso som em reflexões bastante delicadas do cotidiano e o quão profundo ele pode ser acumulado com uma pesquisa muito primorosa de timbre. Por isso, a melancolia se confunde com o ato de emocionar-se com a tristeza. Elas caminham muito próximas, mas sinto que elas provocam movimentações diferentes. Talvez o 'Depois da Festa' tenha uma dose de esperança muito grande quando comparado com nossos trabalhos anteriores. O que fazemos dentro da Tuyo é catalogar os nossos episódios. Somos cronistas dos eventos das nossas vidas. Acho que estamos mais otimistas", confessa Lio.

A intimidade entre os integrantes do grupo colabora para que o lado emocional fique evidente. "O resultado do nosso trabalho e da nossa música é a amizade. De tudo que vivemos juntos e do que um viu o outro vivendo. Acho que isso foi importante para entendermos os diálogos dentro da canção. É onde elaboramos a maior parte das coisas ou temos coragem para questionar aquilo que na palavra não teríamos tanta habilidade", conta Lay. "Escolhemos viver juntos para além da banda. Somos uma banda tradicional no aspecto de ser hiper íntimo. A gente brinca que se cansássemos de música inventariamos outro pretexto para continuar trabalhando junto", acrescenta Lio.

Projeto Audiovisual

O "Depois da Festa" é composto por cinco faixas, cada uma ganhou um videoclipe que colocou o grupo para vivenciar as peculiaridades de uma ceia natalina. A construção do projeto revela o aprofundamento da Tuyo pelo universo mais sintético. "Criamos algumas construções e notamos que elas tinham algo em comum. Falávamos sobre as nossas famílias, expectativas, sonhos, coisas que desejamos e essa conversa era muito frequente entre nós. Sinto que temos um hábito coletivo, que é deixar o subconsciente vir para a superfície com mais velocidade e observar as narrativas que ele nos entrega. Com isso definido, o Machado começou a se debruçar com mais afinco na escolha dos timbres enquanto eu estava me debruçando na construção desses roteiros junto com o Ferpa [Fernando Moreira, diretor dos clipes]. Ele conhece a nossa necessidade pela manutenção de uma narrativa robusta. Juntamos nossas habilidades afim de construir narrativas consistentes. Nada é randômico ou aleatório", explica Lio.

"Eu Vim Pela Comida"

Single do EP lançado separadamente, "Eu Vim Pela Comida" é definido pelo grupo como a alegoria máxima do projeto e a mais carregada de simbologia. "A ideia do EP é que ele fosse um livreto de pequenas crônicas de episódios que podem acontecer no Natal. A gente se apaixona, revisita memorias, se dá conta que realizou algo e em algum momento, ainda que não seja uma escolha, a família de sangue passa pela cabeça. É um momento inevitável. Eu sinto que essa canção traz a contradição do amor em detrimento das milhões de concessões que precisamos fazer para lidar com o conflito geracional, ideológico e cultural atrelado ao núcleo familiar, de onde você saiu ou foi removido", conta Lio.

Recepção dos Fãs

O público tem se mostrado empolgado com o novo trabalho e a Tuyo aprecia o contato com os fãs em suas redes. O lançamento do último single do EP contou com uma live antes da estreia e um bate-papo no Twitter Spaces. Além disso, os integrantes costumam acompanhar a repercussão dos projetos entre os fãs. "A galera tem se identificado, respondendo e criando teorias. É doido porque a narrativa fica mais viva e em algum momento toma uma forma própria. Fica mais autônoma e não depende do que a gente sentiu na hora de produzir aquilo. Quando estou em crise, eu vou para o YouTube e vejo o que as pessoas estão falando. Com esse tipo de resposta não nos sentimos falando com o vento", brinca Machado.

Lay comenta que a aceitação do público é notada pelo surgimento de outras expressões artísticas. "Vejo outras artes surgindo do que a gente faz. As pessoas montam coreografias e o que está trilhando é o nosso som. Algumas fazem desenhos da gente ou sobre a sensação da música. Solta da nossa mão e vira outra coisa que não é só nossa. Tomou forma na vida das pessoas."

Show de Lançamento

O primeiro contato da banda com o público após o EP 'Depois da Festa' ganhar o mundo aconteceu no Studio SP. Lio conta que para o novo momento, o fluxo de ensaios da Tuyo aumentou, mesmo perto das festividades. "Adoramos fazer show e é o que fazemos melhor. Reconstruímos toda a estrutura do espetáculo que vínhamos dividindo ao público. Entendemos que era um bom momento de trazer outras linguagens e fluxos para o 'Depois da Festa'. Quando anunciamos o show, o público foi com muita velocidade garantir os seus lugares e ficamos bastante animados com esse encerramento do ano. Além de passar pelo repertorio do EP, a gente revisitou as mais delicadas da nossa carreira. Preparamos um bloco especial e que tem sido bastante requisitado."

Grammy Latino

Indicados na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa na premiação de 2021, a Tuyo aterrissou em Las Vegas, nos Estados Unidos, para acompanhar a premiação. O grupo confessa a surpresa de concorrer ao Grammy Latino com um álbum independente e fruto de edital. "Nunca foi nossa intenção receber esse tipo de reconhecimento, não porque não seja importante porque fizemos um escândalo [risos], o que nos pegou foi nunca ter trabalhado em busca de chancela de uma critica que se preocupa com coisas na canção que nós não nos preocupamos. Foi muito especial justamente porque nosso objetivo não passava por aí, então a surpresa de entender que um trabalho que não foi feito cirurgicamente afim de atender uma expectativa acabou atendendo a crítica de alguma forma', destaca Lio.

"A linguagem de 'Chegamos Sozinhos' ampliou os lugares para os quais ele foi preparado. Ele é pandêmico e muitos artistas viveram o lançamento de um álbum na pandemia. É o nosso segundo disco e foi construído por nós. Não tínhamos um trilhão de pessoas debruçadas afim de emplacar o máximo possível, o que também é um método válido, fizemos uso das canetas e dos velhos papeis. Parece que de alguma forma conseguiu se relacionar com uma indústria contemporânea. Para o futuro, a expectativa é que a gente venha a confiar no randômico. Sabemos a importância de figurar nessas chancelas, nos impulsionou a alcançar novos ouvidos e corações. A plataforma que é ser indicado ao Grammy Latino junto com grandes artistas sem o mesmo aporte, isso é um milagre, um deboche, uma piada de bom gosto e fomos muito espertos."

Lollapalooza 2023

Com data para subir ao palco do festival em março do ano que vem, a Tuyo não disfarça o entusiasmo para encontrar o público no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. "Visitar um grande palco é um dos nossos motivadores. O Grammy também trouxe grandes palcos. Sinto que nesse a gente mirou e era uma vontade de dentro do coração. Temos uma prática, o Machado lidera esse departamento dentro da Tuyo, que é entregar um show cirurgicamente bem executado. Ter a experiência do Lolla para colocar um show gigante... A gente sonha muita, o artista desenrola em sua cabeça um milhão de vontades e algumas delas só conseguem acontecer em um palco do tamanho do Lolla."

Reportagem da estagiária Letícia Pessôa sob supervisão de Tábata Uchoa