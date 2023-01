Pabllo Vittar se apresenta no Festival do Futuro, evento em comemoração a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2023 08:24 | Atualizado 02/01/2023 08:25

Rio - A cantora Pabllo Vittar se apresentou no Festival do Futuro, evento em comemoração a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , neste domingo, em Brasília. Durante seu show, Pabllo falou sobre o fato de ter sido uma das primeiras artistas a apoiar o político.

"Eu tenho muito orgulho de ser uma das primeiras artistas a levantar a bandeira do Lula e a falar 'ele não'", iniciou a cantora, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Na frente das câmeras, sem medo de perder trabalho, sem medo de perder publicidade. No mundo do digital influencer, onde a publicidade e os bons modos preservam-se, eu estou aqui dizendo: 'Lula! Lula pelo povo, pelos porteiros, pelos professores, pelas pessoas que não têm voz", continuou.

"Pelos LGBTQs que são mortos todos os dias sem proteção pública. Hoje eu, Pabllo Vittar, tenho orgulho de estar aqui fazendo parte da posse do meu presidente Luiz Inácio Lula da Silva", finalizou.