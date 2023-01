Valesca Popozuda se apresenta no Festival do Futuro, evento em comemoração a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, em Brasília - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2023 08:54 | Atualizado 02/01/2023 08:57

Rio - A cantora Valesca Popozuda participou do Festival do Futuro, evento em comemoração a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , em Brasília, na noite deste domingo. Durante sua apresentação, a funkeira deu uma alfinetada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

fotogaleria

"O Jair já foi embora. Rala, seu mandado", disse a artista depois da performance da música "Beijinho no Ombro". Durante o show, Valesca também lançou sua nova música de trabalho, "Popô Girando". A apresentação começou com atraso por conta de problemas técnicos da produção do festival, que precisou ser paralisado por volta das 22h. A paralisação durou cerca de 50 minutos.

Durante o show, Valesca usou um boné com a sigla CPX, sigla que se refere ao Complexo do Alemão. Lula usou o acessório durante o período eleitoral e foi alvo de críticas e de fake news que afirmavam que a abreviação seria uma referência a uma organização criminosa.