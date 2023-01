Gastro Beer acontece sábado e domingo na Quinta da Boa Vista -

Gastro Beer acontece sábado e domingo na Quinta da Boa Vista

Publicado 14/01/2023 05:00

Rio - O Gastro Beer Rio está de volta à Quinta da Boa Vista e é uma ótima opção para curtir em família! Com entrada gratuita, a edição verão do evento acontece neste sábado e domingo e reunirá 30 cervejarias, 40 opções gastronômicas, mais de 14 horas de música, com shows de vários estilos, atividades como o Tour e os Jogos Cervejeiros, além de muita diversão para criançada. A programação do fim de semana ainda conta com shows, peças e muito mais!

Para quem estiver com uma graninha sobrando, a dica é conferir o evento Universo Spanta, na Marina da Glória. Neste sábado, Luísa Sonza, Paralamas, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano são algumas das atrações da noite e agitam o público ao som de seus maiores sucessos. Domingo é a vez de Paulinho da Viola, Ney Matogrosso, Nando Reis e mais artistas subirem ao palco.

Também há espetáculos infantis gratuitos, que prometem encantar os pequenos. Neste domingo, rola a peça "Encanto", às 17h, no Américas Shopping, "O Vale Encantado", às 18h30, no Park Jacarepaguá, ambos na Zona Oeste, e o "Topetão", no Pátio Alcântara, em São Gonçalo. Outra opção é conferir "Cirque Amar", em São João de Meriti, e a "Reder Circus em Abracadabra", no Leblon.

Confira a programação completa deste fim de semana:

Shows:

Saxofonista George Israel - Projeto 'Pôr do Sol'

Sábado, a partir das 15h

Local: Hotel Nacional

Endereço: Av. Niemeyer, 769 - 3º Andar - São Conrado

Ingresso: Sob consulta (telefone: 0800 620 7575)

Luísa Sonza, Thiaguinho e mais - Universo Spanta

Sábado, a partir das 16h

Palco Guanabara: Luísa Sonza, Paralamas, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano

Palco Corcovado: Luedji Luna, Lagum, Papatinho

Palco Lapa: Moacyr Luz E Samba Do Trabalhador, Jongo Da Serrinha, Fogo E Paixão, Mangueira, Roda Do Spanta

Local: Marina da Glória

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, S/N, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 130,50

Clara Sverner

Sábado, às 17h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa

Ingresso: Grátis

Banda Darvin e Laerte

Sábado, às 18h

Local: Areninha Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Ingresso: R$ 60

Tiee

Sábado, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$25

Bala Desejo

Sábado, a partir das 22h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Centro

Ingresso: a partir de R$80

Festa Planet - Vou Zuar e mais

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul

Ingresso: a partir de R$20

Clássicos Domingos apresenta "Victor Rosa: Da Música de Concerto ao Violão Popular"

Domingo, às 11h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: R$ 30

Roda de samba "Batuque na Cozinha Sem Fronteiras"

Domingo, às 15h

Local: Arena Carioca Dicró

Endereço: Rua Flora Lôbo, s/nº, Parque Ary Barroso, Penha Circular

Ingresso: R$ 20

Paulinho da Viola e mais - Universo Spanta

Domingo, a partir das 16h

Palco Guanabara: a partir das 18h15 Paulinho da Viola + part. Bia e João Rabello, Ney Matogrosso, Nando Reis

Palco Corcovado: a partir das 17h Zizi Possi e Luiza Possi , Hamilton de Holanda & Maxixe Samba Groove Part. Elba Ramalho e João Bosco, Geraldo Azevedo e Chico César

Local: Marina da Glória

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, S/N, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$90

Peças e espetáculos:

"Topetão e sua trupe"

Sábado, às 16h

Local: Varanda do Pátio Alcântara

Endereço: Praça, R. Carlos Gianelli, s/n - Alcântara, São Gonçalo

Ingresso: Grátis

"Ossain e o Axé da Folha"

Sábado, às 16h

Local: Teatro de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito s/nº, Tijuca

Ingresso: Grátis

"Melhor Faz Tranças do Mundo"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Glaucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n – Copacabana

Ingresso: R$30 (inteira)

"Brinquedos Consertados"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro XP

Endereço: Jockey Club Brasileiro - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Leblon

Ingresso: R$ 70 (inteira)

"A Jornada do Herói"

Sábado, às 19h

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: R$ 30

"Textos cruéis demais - Quando o amor te vira pelo avesso"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema

Endereço: Rua Prudente de Morais, 824-A, Ipanema

Ingresso: R$80

"Como posso não ser Montgomery Clift?"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163, Humaitá

Ingresso: R$ 40

"Mais uns contos"

Domingo, às 10h

Local: Teatro de Guignol do Méier

Endereço: Praça Jardim do Méier, Méier

Ingresso: Grátis

"Encanto"

Domingo, às 17h

Local: Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis

"O Vale Encantado"

Domingo, às 18h30

Local: ParkJacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6.069, Anil – Jacarepaguá

Ingresso: Grátis

Gastronomia e cerveja

Gastro Beer Rio

Sábado e domingo, das 11h às 20h

Local: Quinta da Boa Vista

Endereço: Av. Pedro II, s/n - São Cristóvão

Ingresso: Grátis

Feira Nacional do Podrão

Sábado, das 14h às 22h, e domingo, das14h às 22h

Local: Estacionamento do Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Parque Duque - Duque de Caxias

Ingresso: Grátis

Circo

Cirque Amar

Sábado e Domingo, às 16h, 18h e 20h30

Local: Estacionamento do Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$30 (meia-entrada)

Reder Circus em Abracadabra

Sábado e domingo: 16h30 e 19h30

Local: Reder Circus em Abracadabra

Endereço Av. Bartolomeu Mitre, 905, Leblon

Ingresso: a partir de R$120