Publicado 15/01/2023 23:19 | Atualizado 15/01/2023 23:22

A primeira semana do "Big Brother Brasil 23", da Globo, será disputada em duplas! Com a estreia prevista para esta segunda-feira, dia 16, os novos participantes da casa mais vigiada do país terão que passar o todo o início do jogo atrelados a um colega. Após votação popular, encerrada neste domingo (15), Tadeu Schmidt revelou quais serão os parceiros que ficarão juntinhos nesse momento que dá star ao game.

Como anunciado anteriormente, as duplas serão formadas por uma pessoa do grupo Camarote, formada por famosos, e outra do Pipoca, com anônimos. Elas disputarão todas as provas da primeira semana juntos, além do Paredão. Apenas Paula e Gabriel, participantes da Casa de Vidro, formam dupla do mesmo grupo.



O público votou e definiu as duplas com Pipocas e Camarotes para a dinâmica. E as dobradinhas ficaram da seguinte forma: Gabriel e Paula; Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr.; Bruno e Aline Wirley; Cezar e Domitila Barros; Cristian e Marvvila; Gustavo e Key Alves; Larissa e Bruna Griphao; Marília e Fred Nicácio; Ricardo e Fred; Sarah Aline e Gabriel Santana; Tina e MC Guimê. Animados para esta grande estreia?

E tem mais! Além do resultado, Tadeu também anunciou como será a entrada dos participantes na casa mais vigiada do Brasil: "Cada dupla vai entrar conectada, grudada, com um jogador preso ao outro. E, desse jeito, eles vão disputar uma prova valendo imunidade", revelou apresentador do reality show.