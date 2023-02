Noémie Merlant é a nova protagonista dos filmes da franquia ’Emmanuelle’ - AFP

Publicado 16/02/2023 11:28

Rio - A franquia "Emmanuelle", que fazia sucesso no Cine Band Privé entre as décadas de 1970 e 1990, vai ganhar um novo longa. A protagonista será a atriz Noémie Merlant, que vai substituir Léa Seydoux. A personagem Emmanuelle começou a ganhar fama com a interpretação de Sylvia Krystel em 1974. Os filmes são baseados no romance erótico de mesmo nome, escrito por Emmanuelle Arsan, e ficaram marcados por serem os primeiros a apresentar cenas de sexo, estupro e masturbação.

Atualmente com 51 anos, a atriz Krista Allen é uma das mais lembradas pelo papel no imaginário dos brasileiros. Ela estrelou oito filmes da franquia na década de 90. Agora o papel ficará com Noémie Merlant, que tem 34 anos e iniciou a carreira no cinema com "Morte no Amor", de 2008. Ela também esteve, em 2019, no longa "Retrato de uma jovem em chamas". Ela também se destacou em "Paris, 13º Distrito", de 2022.

De acordo com o site "Deadline", as gravações do longa começarão em setembro, em Hong Kong. Esta será também a primeira vez em que o filme será gravado na língua inglesa, antes ele era filmado em francês. A primeira versão do longa, de 1974, com Sylvia Kristel no papel de Emmanuelle se tornou um sucesso internacional e bateu recordes de bilheteria.