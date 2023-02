Wesley Safadão é atingido no rosto por celular arremessado por fã no palco de seu show - Reprodução Internet

Wesley Safadão é atingido no rosto por celular arremessado por fã no palco de seu showReprodução Internet

Publicado 23/02/2023 08:42

Rio - O cantor Wesley Safadão se apresentava em um camarote de Olinda, em Pernambuco, quando foi atingido no rosto por um celular. O artista estava pegando um aparelho de uma fã para fazer uma selfie quando outra pessoa decidiu também jogar seu telefone.

O cantor desviou e o aparelho bateu raspando no rosto do artista. Wesley não se abalou, sorriu e entregou o celular para pessoas da sua equipe. Essa é uma prática que vem sendo cada vez mais criticada pelos cantores, já que pode machucar gravemente quem estiver em cima do palco.