Paul McCartney anuncia lançamento de música dos Beatles gravada com Inteligência ArtificialReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2023 12:04

Rio - Uma música inédita dos Beatles, "Now and Then", mixada e masterizada graças às novas tecnologias, será lançada em 2 de novembro, mais de 53 anos depois da separação do quarteto, anunciaram nesta quinta-feira (26) os dois membros vivos do lendário grupo britânico, Paul McCartney e Ringo Starr.

A canção foi desenvolvida a partir de uma demo gravada por John Lennon em seu apartamento em Nova York nos anos 1970. Após sua morte em 1980, sua viúva Yoko Ono entregou o material aos membros da banda em 1994.O trio então reformulou e completou o material, mas não conseguiu lançar a canção, pois a tecnologia disponível até então não permitiu extrair a voz de Lennon com qualidade suficiente. O cenário mudou e agora foi possível, com a colaboração do diretor de cinema Peter Jackson, que comandou a produção da série documental "The Beatles: Get Back".O diretor da trilogia "O Senhor dos Anéis" extraiu a voz de Lennon de uma fita cassete, separando-a do piano com a ajuda da Inteligência Artificial. "Descobrimos que a voz de John era clara como um cristal", explicou Paul McCartney. "É muito comovente e todos nós tocamos nela, é uma verdadeira gravação dos Beatles", disse o músico de 81 anos.A demo original também contou com a adição de gravações de guitarra elétrica e violão de George Harrison, de 1995, seis anos antes de sua morte. A música foi concluída no ano passado no Los Angeles Studios, com a bateria de Starr, e o piano e baixo de McCartney, além de vocais de ambos os Beatles.