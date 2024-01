Pocah anuncia bloco de Carnaval em São Paulo - Reprodução / Instagram

Pocah anuncia bloco de Carnaval em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 20/01/2024 11:53 | Atualizado 20/01/2024 12:16

Rio - Pocah, de 29 anos, anunciou neste sábado (20), através das redes sociais, que terá um bloco de rua no Carnaval de São Paulo. O trio elétrico sairá do Parque Ibirapuera, na Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, no dia 13 de fevereiro, às 13h.

fotogaleria

"Um grande sonho combina com o que? Isso mesmo, uma grande folia no meio das ruas de São Paulo que vamos fazer no dia 13/02 13h na Marquês de São Vicente em frente a estação Barra Funda! Ninguém vai perder esse evento do ano né? Conto com geral lá", escreveu a cantora na legenda da publicação. "Um grande sonho combina com o que? Isso mesmo, uma grande folia no meio das ruas de São Paulo que vamos fazer no dia 13/02 13h na Marquês de São Vicente em frente a estação Barra Funda! Ninguém vai perder esse evento do ano né? Conto com geral lá", escreveu a cantora na legenda da publicação.