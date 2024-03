Jerry Bruckheimer, produtor da franquia Piratas do Caribe - Foto: Reprodução Internet

O novo "Piratas do Caribe", sexto filme da franquia, será um reboot, ou seja, um "reinicio" na história, com um enredo completamente novo. Apesar das dúvidas sobre um possível retorno de Johnny Depp, o produtor Jerry Bruckheimer contou que novos atores farão parte do elenco do longa.

"Com Top Gun, tivemos um ator icônico [Tom Cruise] e brilhante. Mas com o reboot de Piratas, é mais fácil reunir o elenco, pois não dependemos de atores específicos”. Os novos planos marcam uma mudança significativa na direção da franquia, que até então contava com Johnny Depp como protagonista.

Esse será o primeiro filme de Jerry após o sucesso da sequencia de "Top Gun", nomeada "Top Gun Maverick". O roteiro do reboot de Piratas foi escrito por Ted Elliot, co-roteirista de quatro filmes da série, e Craig Mazin, co-criador da série "The Last Of Us".

"O roteiro é muito bizarro para a Disney. Ficamos surpresos quando eles aceitaram", revelou Craig Mazin.

O interprete do Capitão Jack Sparrow, se tornou persona non grata em Hollywood desde o julgamento contra Amber Heard, sua ex-esposa, mesmo sendo o vencedor do processo. O julgamento aconteceu em 2022, mas Depp estava envolvido em questões legais desde 2018.