Publicado 09/06/2024 20:02

São Luís - Cerca de 21 mil pessoas marcaram presença no São João da Thay, segundo a organização do evento. O festival, que aconteceu na sexta-feira (7) e sábado (8), em São Luís, no Maranhão, contou com a apresentação de grandes artistas, como Alceu Valença, Pabllo Vittar, Fafá de Belém e Wesley Safadão.

Para a idealizadora da produção, Thaynara OG , o evento mostrou a potência da região. "Mostrou como o Maranhão é potente, como o Nordeste é plural. Tanto é que a gente vai passar essa mensagem com a apresentação do Boi Bumbá, de Parintins, com o Bumba Meu Boi, do Maranhão, para mostrar que apesar de parecido, nós somos muito diferentes. E, em cada festival, o folclore merece ser enaltecido. Esse é o recado que eu quero passar", disse a maranhense, durante o segundo dia de festa.

Enquanto os músicos cantavam os maiores sucessos nos palcos, alguns famosos prestigiavam a festa nos camarotes. Débora Secco, Sasha Meneguel, diversos influenciadores e ex-BBBs aproveitaram os shows na área VIP.



A festa, aliás, rendeu alguns encontros esperados e inesperados também. O campeão do "BBB 24", Davi, e sua ex-mulher, Mani Rego , estiveram nas celebrações, porém evitaram aproximações. A presença da vendedora, no entanto, parece não ter abalado o milionário. Rumores apontam que o baiano teria se envolvido com a ex-Fazenda Jaquelline . Mas os romances não pararam por aí. Os ex-BBBs Giovanna e Lucas Pizane foram vistos aos beijos durante o festival.

Ausência

Uma das participações muito aguardadas, principalmente pela produção do evento, era Preta Gil, considerada pela própria Thaynara uma das idealizadoras do projeto. Por questões de saúde, a cantora teve que cancelar a ida ao festival. De acordo com um comunicado da equipe da artista, Preta foi internada no Rio para tratar uma infecção urinária devido a um cálculo renal.

*A repórter viajou a convite da organização do evento